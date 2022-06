Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a entamé, lundi soir, une visite de deux jours en Égypte au début d'une tournée régionale qui le mènera ensuite en Jordanie et en Turquie. Mohammed ben Salmane rencontrera le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, et discutera «des affaires politiques régionales et internationales», a précisé Bassam Radi, porte-parole de Sissi. Lors de la tournée régionale du prince saoudien, «plusieurs accords doivent être signés», notamment dans le domaine de l'énergie, avait indiqué samedi un responsable saoudien. Mohammed ben Salmane effectue aujourd'hui sa première visite en Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'était rendu fin avril en Arabie saoudite, où il a rencontré le prince héritier avant d'effectuer une brève halte à La Mecque à l'occasion du Ramadhan.