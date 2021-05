Le président en exercice de l'Union africaine (UA), président de la RD Congo, Felix Tshisekedi, se rendra prochainement en Egypte, au Soudan et en Ethiopie dans le cadre d'une tournée pour discuter de la question du barrage de la Renaissance construit sur le Nil Bleu, a annoncé la cheffe de la diplomatie soudanaise. «Tshisekedi m'a dit qu'il ferait bientôt une tournée qui inclurait le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie pour discuter de la question du barrage de la Renaissance», a déclaré la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Maryam al-Sadiq al-Mahdi, à l'issue de sa rencontre avec le président de l'UA. Elle a ajouté que M. Tshisekedi lui a «assuré l'existence d'une coordination entre lui, en tant que président de l'UA, et le secrétaire général des Nations unies et l'envoyé américain dans la Corne de l'Afrique, dans le but de trouver une solution à la question du barrage de la Renaissance». Selon la ministre, cette initiative va «dans la même direction que celle prônée par le Soudan, à savoir la nécessité d'impliquer le monde (dans la résolution de la crise) malgré la conviction du Soudan de la nécessité de résoudre les problèmes africains par les Africains». La ministre soudanaise s'est dit satisfaite des échanges qu'elle a eus avec le président de l'UA, lui faisant part du souhait de son pays de parvenir rapidement à un accord «consensuel» sur ce dossier. Le barrage de la Renaissance, construit dans le nord-ouest de l'Ethiopie, près de la frontière avec le Soudan, sur le Nil bleu, fait l'objet d'une négociation tripartite entre les trois pays depuis 2011, devenue de plus en plus difficile depuis que l'Ethiopie a entrepris le premier remplissage du barrage et maintient, contre vents et marées, son intention de procéder au second remplissage en juillet prochain. L'Egypte et le Soudan redoutent que cette opération n'entraîne de graves conséquences pour leur agriculture et, plus largement, pour leur économie.