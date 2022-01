La commission parlementaire chargée par la Chambre des représentants (Parlement) d'élaborer une nouvelle feuille de route a entendu, jeudi dernier, le rapporteur de l'assemblée constituante qui a présenté le stade de rédaction du texte fondamental indispensable à l'ancrage juridique des élections générales dont la présidentielle a été reportée pour cause de divers blocages. Ladite assemblée est en fait un comité composé d'une soixantaine d'élus des deux principaux camps rivaux qui s'efforcent de rechercher les moyens de lever les obstacles rencontrés fin décembre dernier dans le processus constitutionnel. Au cours de cette réunion, il a été ainsi question des étapes parcourues dans la mise en forme du projet, les défis auxquels sont confrontés les rédacteurs ayant été examinés à la loupe.

C'est pourquoi il a également été convenu de tenir une prochaine réunion élargie au «comité de communication» du Parlement afin de rassembler tous les points de vue, notamment ceux qui pourraient surgir de façon divergente au stade de l'aboutissement du projet. Pour conclure une séance considérée comme concluante, la Chambre des représentants (parlement), présidée par le président désigné, Fawzi al-Nuwairi, en présence d'environ 80 députés, a recommandé à la Haute Commission électorale nationale de communiquer avec toutes les parties concernées par le processus électoral afin de prévenir les cas de force majeure et, partant de là, de fixer une nouvelle date pour les élections à charge pour le Parlement, saisi par la commission parlementaire compétente, de valider le choix.

Les discussions qui ont cerné l'ensemble des difficultés rencontrées au cours du processus d'organisation de la présidentielle avortée du 24 décembre dernier et ont répondu aux interrogations des députés des deux camps rivaux ont confirmé la teneur des rapports déjà soumis au Parlement sur les causes du non-respect des engagements souscrits en la matière. Dans un tel contexte, faits d'informations contradictoires et de rebondissements calculés, le peuple libyen a pour seule consolation la reconduction quasi automatique par l'OPEP + de sa marge de manoeuvre inchangée dans la production pétrolière, son quota étant encore très loin de ses niveaux antérieurs à la crise de 2011. Jeudi encore, la Conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Stéphanie Williams, a rencontré à Tripoli le président du Conseil présidentiel, Mohammed al-Menfi, et ses deux adjoints, Abdullah al-Lafi et Mousa al-Koni, rencontre qu'elle a qualifiée de «fructueuse», sur son compte Twitter. La discussion a porté sur les derniers développements politiques de la scène libyenne, et la nécessité de redoubler d'efforts pour faire progresser le processus électoral.

Mme Wiliams a assuré les dirigeants libyens du soutien de l'ONU pour surmonter les difficultés actuelles et avancer dans le processus de sortie de crise.

Outre les membres du Conseil présidentiel, l'envoyée spéciale du SG des Nations unies a également rencontré, mercredi, le chef de la Haute Commission électorale nationale, Imad al-Sayeh, pour identifier les moyens de surmonter les obstacles actuels. La diplomate américaine, très impliquée dans les avancées du Forum de dialogue politique inter-libyen (FDPL) et du comité militaire mixte 5+5, en 2019-2020, a quelques atouts dans sa manche et pourrait, le cas échéant, surprendre le Conseil de sécurité sinon les Libyens eux-mêmes.