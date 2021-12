Les derniers chiffres de l'Office des changes marocain annoncent une «hausse de 43% de la facture énergétique jusqu'à fin octobre dernier». La facture énergétique est passée à 58,8 milliards de dirhams (6,38 milliards de dollars). C'est dire que la situation à ce niveau est devenue très critique pour les citoyens lambda du Royaume chérifien.

L'Office des changes marocain a signalé que «le montant des importations énergétiques du royaume, qui avait atteint 41,1 milliards de dirhams (4,46 milliards de dollars) durant la période janvier-octobre 2020, a augmenté de 17,7 milliards de dirhams (1,92 milliard de dollars) durant la même période de l'année en cours», et d'ajouter: «Cette forte hausse est causée par la croissance des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils de 9,2 milliards de dirhams (1 milliard de dollars) à fin octobre suite à l'augmentation de 34% des prix, a-t-il souligné.

Le Makhzen est face à une nouvelle donne, c'est celle de trouver des financements additionnels pour approvisionner la majorité des Marocains dont le besoin en énergie est plus que nécessaire durant la saison hivernale qui s'annonce très froide.

Contrairement aux informations et l'intox que certains sbires du Makhzen relayaient sur le Net et la blogosphère, la situation au Maroc connaît une détérioration socio-économique ahurissante. Même si la propagande du Makhzen cherche souvent à montrer une autre réalité qui cache la véritable crise qui frappe de plein fouet la majorité du peuple marocain qui se débat dans la pau-vreté extrême et le dénuement total, cela ne pourrait plus continuer, surtout que la même Toile et les mêmes réseaux sociaux utilisés pour embellir l'image du Makhzen, sont en train de dénuder la véritable réalité de ce dernier qui n'excelle que dans le mensonge et les fake news.

Le Royaume chérifien semble englouti dans une spirale de crise structurelle qui l'emportera inexorablement. Surtout que sa stratégie repose sur le soutien des puissances étrangères et l'entité sioniste, après la dernière normalisation qui suscite un tollé général au sein de la société marocaine, qui ne cesse de battre le pavé comme signe de dénonciation et condamnation de cette nouvelle trahison.

Avec la hausse des prix des produits énergétiques et la dégradation drastique du pouvoir d'achat des pans entiers de Marocains, le risque d'une explosion sociale et politique n'est pas à exclure.

Ce qu'il faut savoir, c'est que la crise socio-économique dans laquelle se trouve le Royaume chérifien, s'inscrit dans le temps. Elle est structurelle et étroitement liée aux agissements contre nature du Makhzen à l'encontre de ses voisins qui l'alimentaient en énergie et autres produits.

La fermetures des frontières par l'Algérie se fera ressentir au plan économique et social. Le peuple marocain qui subit la répression la plus sanglante par le Makhzen, sera dans l'obligation d'agir pour mettre un terme à sa condition intenable causée par les tenants du royaume à la solde de ses maîtres d'outre-mer.

Le Makhzen n'a plus de cartes lui permettant de renverser la donne et essayer de faire taire la gronde et la colère qui prennent une tournure très dangereuse dans un pays où plus de la moitié des Marocains vivent sous le seuil de pauvreté.

Les augmentations frénétiques des prix des produits énergétiques renseignent sur l'état du Makhzen. Un état désastreux que même ses promoteurs vont jouer sur cette donne comme moyen de pression et de chantage pour plus de pillage et de domination.

Le protectorat makhzénien est en train de compter ses jours, le risque de la dislocation du royaume est omniprésent, surtout après la normalisation avec l'entité sioniste dont la majorité du peuple marocain récuse et rejette d'emblée.

L'avenir du Royaume chérifien est entamé, tous les indicateurs plaident pour cette lecture. Le peuple marocain en a cure du Makhzen et de ses méthodes mafieuses et criminelles. Il est venu le temps pour que le glas sonne.