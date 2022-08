Le mouvement de résistance palestinien (Hamas) a mis en garde, hier, contre les appels sionistes à prendre d’assaut la mosquée Al-Aqsa, aujourd’hui et demain. Haroun Nasseredine, chef du bureau El-Qods du mouvement, a déclaré que les appels des groupes extrémistes sionistes pour effectuer des incursions à grande échelle dans la mosquée Al-Aqsa aujourd’hui et demain sont «des tentatives désespérées de judaïser la mosquée».Tout en appelant à contrecarrer «les projets de division de la mosquée», Haroun Nasserdine a mis en garde contre l’exploitation par les groupes sionistes de diverses occasions pour mettre en œuvre leurs plans dans le but d’imposer de nouveaux faits dans la Ville Sainte. Il a également appelé le peuple palestinien et les musulmans à contrecarrer «ces complots et stratagèmes malveillants, à protéger la mosquée Al-Aqsa et à faire face aux tentatives de judaïsation par tous les moyens possibles». Il a ajouté : «Ces tentatives (sionistes) échoueront face à la fermeté de notre résistance et à la fermeté et au lien de notre peuple. »