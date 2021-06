Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté, hier, cinq Palestiniens, dont un ex-prisonnier dans la ville de Bethléem en Cisjordanie, ont indiqué des sources de sécurités citées par l'agence de presse palestiniennes Wafa. Selon les mêmes sources, les forces d'occupation israéliennes ont pris d'assaut plusieurs régions dans le gouvernorat de Bethléem, fouillant plusieurs maisons, avant d'arrêter cinq palestiniens dont un ex-prisonnier. Des affrontements ont éclaté entre des jeunes Palestiniens et l'armée sioniste lors de son incursion dans le camp de réfugiés de Dheisheh, situé au sud de la ville de Bethléem. Les soldats israéliens ont tiré des bombes sonores, du gaz lacrymogène et des balles sur les jeunes, sans faire de blessés. Par ailleurs, une délégation du Mouvement Fatah s'est rendue, hier, dans la capitale égyptienne, le Caire, pour discuter des moyens de mettre fin à la division palestinienne, rapportent des médias. La délégation du Mouvement Fatah est arrivé au Caire, présidée par le Secrétaire du Comité central, Jibril Rajoub, en compagnie des membres Ahmed Helles et Rawhi Fattouh. Il n'y a pas de programme spécifique pour les réunions, mais le sujet principal est d'oeuvrer à mettre fin à la division palestinienne et d'établir une feuille de route pour faire face aux défis existants. Parallèlement, le chef du mouvement palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, est arrivé lui aussi au Caire, pour s'entretenir avec des responsables égyptiens. Le site du mouvement a indiqué que Haniyeh était arrivé au Caire, accompagné d'une délégation du Hamas, à l'invitation des autorités égyptiennes et ce, dans le but de mener des discussions au sujet des développements politiques dans la région. La délégation du Hamas se compose du vice-président du mouvement, Saleh al-Arouri et des membres du bureau politique: Moussa Abou Marzouk, Izzat al-Rishq, Mohammad Nazal, Rawhi Mouchtaha, Houssam Badran et Zaher Jabarin. Le Hamas participe aux discussions inter palestiniennes sous l'égide de l'Egypte pour hâter l'unification des rangs et adopter une feuille de route prenant en considération les récents développements dans les territoires occupés par l'entité sioniste.