Les membres du Conseil de sécurité des Nations unies se sont félicités de la signature de l’accord-cadre politique au Soudan, soulignant qu’il s’agissait d’une étape essentielle vers la formation d’un gouvernement dirigé par des civils. L’accord politique-cadre a été signé entre les forces politiques civiles et les autorités militaires au Soudan le 5 décembre 2022 pour mettre fin à l’impasse politique et instituer une autorité civile de transition de deux ans. Dans une déclaration publiée jeudi, les membres du Conseil de sécurité ont félicité le mécanisme tripartite composé de la Mission intégrée des Nations unies d’assistance à la transition au Soudan (UNITAMS), de l’Union africaine et de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) pour avoir soutenu les efforts soudanais visant à restaurer un règlement politique durable, inclusif et démocratique au Soudan. Dans leur déclaration, les membres du Conseil ont encouragé les parties à commencer sans tarder à travailler sur la deuxième phase du processus, notamment en traitant les questions critiques envisagées par les signataires de l’accord-cadre politique qui font progresser la paix et la sécurité au Soudan, tout en garantissant la participation des femmes en tant que stipulé dans l’accord-cadre. Ils ont appelé toutes les parties prenantes soudanaises à continuer de travailler avec le mécanisme tripartite dans la deuxième phase des consultations, dans le but d’atteindre les objectifs de transition. Les membres ont également souligné que des efforts concertés pour finaliser les négociations et parvenir à un accord sur la formation d’un gouvernement de transition avec un leadership civil sont nécessaires pour relever les défis humanitaires et économiques urgents au Soudan. À la fin de la déclaration, les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé leur ferme attachement à l’unité, la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la République du Soudan.