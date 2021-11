Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a tenu des séances de travail avec plusieurs représentants de pays, en marge de la Conférence de Paris sur la Libye vendredi, «pour consolider l'engagement commun d'accompagner la Libye vers la stabilité, relancer le développement et permettre à la Libye de retrouver sa place naturelle aux niveaux continental et international», a tweeté, hier, Ramtane Lamamra. Outre la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nadjla Al-Mangoush, à laquelle il a réaffirmé l'attachement de l'Algérie et sa solidarité constante avec la Libye, jusqu'au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans ce pays et au resserrement des rangs des Libyens, Ramtane Lamamr s'est entretenu, également, avec son homologue saoudien le Prince Fayçcal Ben Farhan. Les deux diplomates ont eu un échange de vues sur la situation en Libye, et dans le Monde arabe en général, outre les préparatifs du prochain sommet arabe prévu à Alger.