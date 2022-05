La Turquie est prête à discuter avec la Finlande et la Suède de leur candidature à l’Otan et des motifs qui suscitent l’hostilité d’Ankara vis-à-vis de cet élargissement, a déclaré samedi le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu. « La grande majorité du peuple turc est contre l’adhésion de ces pays qui soutiennent l’organisation terroriste PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et ils nous demandent de bloquer cette adhésion», a affirmé le ministre avant une rencontre de l’Otan à Berlin à laquelle participent ses homologues finlandais et suédois. « Mais ce sont des questions dont nous devons parler bien sûr avec nos alliés de l’Otan ainsi qu’avec les pays» concernés, a-t-il ajouté. La Finlande et la Suède ne peuvent être admises qu’après un vote à l’unanimité des membres existants de l’Alliance atlantique, que la Turquie menace de bloquer.