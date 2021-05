Non content de tuer les Palestiniens à Ghaza et en Cisjordanie, depuis plus d'une semaine, l'Etat sioniste n'hésite pas à cibler les journalistes afin de les réduire au silence et d'empêcher ainsi leur témoignage sur les conséquences de ses raids et de ses bombardements barbares qui ont causé, hier encore, la mort de 17 Palestiniens, l'entité sioniste prétendant, comme à son habitude, avoir visé les «positions militaires» du Hamas. Cette fois, elle revendique le bombardement, hier, de la maison d'un dirigeant du Hamas, dans la bande de Ghaza, ajoutant 33 nouvelles victimes aux 174 déjà déplorées parmi lesquelles 52 enfants alors que le Croissant-rouge palestinien a recensé plus de 1000 blessés.

L'Etat hébreu avoue, en ce qui le concerne, la mort de dix personnes dont un enfant, et 282 blessées, dans les tirs de roquettes palestiniennes. Ces nouvelles violences israéliennes interviennent le lendemain des bombardements à Ghaza qui ont tué plusieurs enfants et pulvérisé les locaux de médias internationaux, tandis que les dirigeants sionistes parlent toujours de «ripostes aux tirs de roquettes» contre des cibles militaires du Hamas.

Or, le fait de frapper les médias qui dérangent leur plan parce qu'ils mon-trent l'agression et la barbarie dans toute son authenticité montre quels sont les vrais ressorts de cette «flambée de violences», mise en Une par les nombreux médias internationaux que le sionisme instrumentalise pour faire croire que les responsabilités et les coups sont partagés. Sans les provocations dirigées par le gouvernement Netanyahu contre l'esplanade des Mosquées et, tout particulièrement la mosquée al-Aqsa, où des colons mènent des années durant, des tentatives d'incursion sous la protection de l'armée sioniste, il n' y aurait pas eu un tel affrontement. Les Palestiniens savent bien que, depuis les décisions infâmes de l'ancien président américain Trump poussé par ses conseillers ultra sionistes Jared Kushner, David Friedmann et Jason Greenblatt, des nervis enthousiastes de la judéïsation de tous les territoires palestiniens, ils sont et seront confrontés à cette avancée rampante du sionisme qui lorgne vers al-Aqsa et bien d'autres sites islamiques et chrétiens sacrés.

Sourd aux appels internationaux à une cessation des hostilités, l'Etat hébreu qui n'a jamais caché son mépris profond pour ce genre de déclarations ainsi que pour l'ensemble des résolutions de l'ONU qui fondent, en théorie et seulement en théorie, le droit international, a poursuivi ses frappes meurtrières et ce au moment même où le Conseil de sécurité de l'ONU tentait une nouvelle réunion virtuelle dont on ne voit pas en quoi elle sera différente de celle qui l'a précédée, les Etats-Unis ayant oeuvré à son coup d'épée dans l'eau.

Le Premier ministre sioniste benjamin Netanyahu n'a-t-il pas affiché, après la communication adressée par le président américain qui s'est ensuite entretenu avec le président Mahmoud Abbas, que Joe Biden l'a assuré de son «soutien sans équivoque». Comme si cela avait besoin d'être souligné! Nul être au monde n'est censé ignorer d'où procèdent l'expansionnisme et les moyens de la mainmise colonialiste de l'Etat hébreu en Palestine et, plus largement, dans un Moyen-Orient condamné à demeurer une poudrière permanente. Tels sont les faits et les méfaits et le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell le sait bien, qui estime, à la veille d'une visioconférence d'urgence de tous les MAE de l'UE, «le nombre de victimes civiles inacceptable».