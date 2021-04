Le président iranien, Hassan Rohani, s'est félicité hier de l'ouverture d'un «nouveau chapitre», au lendemain du démarrage de discussions à Vienne entre Téhéran et la communauté internationale pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Cet accord, conclu dans la capitale autrichienne en 2015, est moribond depuis que les Etats-Unis en sont sortis unilatéralement sous la présidence de Donald Trump en 2018. En riposte à ce retrait, qui a entraîné une avalanche de sanctions économiques et financières américaines contre la République islamique, Téhéran s'est affranchie de la plupart de ses engagements clés pris à Vienne. Les discussions de Vienne ont pour objet de trouver un moyen de réintégrer les Etats-Unis à l'accord et de ramener Téhéran à la stricte application du texte. Téhéran refusant toute rencontre directe avec Washington, ces pourparlers ont lieu d'un côté entre les Etats encore parties à l'accord (l'Iran et les pays du 4+1: Chine, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne, ainsi que l'UE, garante de l'accord) et de l'autre entre Européens et Américains. «Un nouveau chapitre vient tout juste de s'ouvrir hier», a déclaré M. Rohani lors d'un discours en Conseil des ministres.»Si (Washington) fait preuve de sérieux et d'honnêteté - c'est tout ce que nous demandons (...) je pense que nous pourrons négocier en peu de temps, si nécessaire, avec le 4+1», a ajouté le président iranien, pour qui «les Etats-Unis peuvent s'acquitter (de leurs obligations) sans négociations».. Côté Iran, UE et P4+1, deux groupes d'experts - l'un sur les sanctions, l'autre sur le programme nucléaire - ont commencé à travailler mardi afin de définir une feuille de route.e. Mardi soir, Iran et Etats-Unis ont jugé, chacun de leur côté, que les discussions de la première journée avaient été «fructueuses».