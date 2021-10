Reçus par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, le ministre malien de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale Ismaël Wagué ainsi que les responsables des mouvements signataires de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, ont salué la contribution de l'Algérie pour conférer un nouvel élan à la mise en oeuvre des dispositions contenues dans le document approuvé par l'ensemble des parties. En sa qualité de chef de file de la médiation internationale et président du Comité de suivi de l'Accord, l'Algérie ne ménage aucun effort afin de progresser dans la voie de la paix et de la réconciliation dont a besoin le Mali pour sortir des épreuves que lui impose un contexte sécuritaire préoccupant. Les nouvelles consultations organisées à Alger ont ainsi permis de prendre la mesure des étapes parcourues et des initiatives nécessaires afin de parachever la mise en oeuvre des principales recommandations inscrites dans le document final qui a couronné de nombreux mois de tractations et de négociations entre les parties sous l'égide de la diplomatie algérienne, sans cesse mobilisée au profit des intérêts majeurs du peuple frère et voisin. Ismaël Wagué et les membres de la délégatIon malienne ont d'ailleurs remercié les dirigeants algériens, et en particulier le président de la République Abdelmadjid Tebboune, pour le soutien agissant de l'Algérie. «Je remercie sincèrement l'Algérie de nous avoir donné l'opportunité entre Maliens de se retrouver ici, dans un climat apaisé afin d'aplanir certaines difficultés pour la mise en oeuvre de l'Accord» de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger, a déclaré le ministre malien de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, le colonel-major Ismaël Wagué. «L'Algérie, qui est non seulement le parrain mais aussi le chef de file (de la médiation internationale) a toujours soutenu le processus depuis sa création à nos jours. Il est important de signaler que cette rencontre ici en Algérie était extrêmement importante, dans la mesure où elle intervient à un moment où les tensions étaient palpables entre les différentes parties signataires de l'accord», a-t-il ajouté.

Faisant preuve d'un «esprit de coopération et de compréhension» salué par le ministre malien, les signataires de l'Accord ont réitéré leur engagement à la poursuite des efforts pour mettre en oeuvre l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, et respecter les décisions prises dans ce contexte, au terme des concertations «fructueuses» tenues vendredi et samedi à Alger. Tels sont, d'ailleurs, les termes du communiqué lu samedi par l'Envoyé spécial pour le Sahel et l'Afrique, Boudjemaa Delmi.

En outre, tous les participants se sont engagés à poursuivre les discussions, dès leur retour à Bamako, pour dégager des solutions à toutes les questions en suspens qui retardent le processus de paix et pour réunir des conditions favorables lors de la prochaine session du Comité de suivi, et ce conformément au rôle moteur et au soutien constant de l'Algérie à la concrétisation rapide et consensuelle de l'Accord dont doivent profiter l'ensemble des composantes du peuple malien. Tel est l'esprit d'Alger et tel est l'engagement des autorités algériennes, notamment le président Abdelmadjid Tebboune, à «ne ménager aucun effort pour soutenir le Mali», dans une conjoncture particulièrement difficile.