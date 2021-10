Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a salué hier, à Belgrade (Serbie) la position «constante et de principe» du Mouvement des non-alignés en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, appelant les Nations unies et le Conseil de sécurité à relancer le processus onusien de règlement du conflit au Sahara occidental. Intervenant lors de la réunion de haut niveau marquant le 60e anniversaire de la tenue de la première conférence du Mouvement des non-alignés (MNA) à Belgrade (Serbie), où il représente le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Benabderrahmane a précisé que «le soutien du Mouvement des non-alignés aux peuples en lutte pour leur libération et leur indépendance a grandement contribué à l'affranchissement de ces peuples du joug colonial et impérialiste». «L'Algérie salue avec fierté la position constante et de principe du mouvement en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et invite les pays membres à perpétuer ce précieux soutien, notamment dans la conjoncture sensible que traverse la cause du Sahara occidental face à l'incapacité de l'ONU de s'acquitter de sa mission de parachèvement de la décolonisation de ce territoire», a-t-il ajouté lors de ces travaux de deux jours. «La défense des causes justes doit reposer sur le droit des peuples à l'autodétermination, qui est l'un des principes fondamentaux du mouvement», a soutenu le Premier ministre, saluant «le soutien constant et permanent du mouvement à ce principe qui est malmené et dont les bases juridiques telles que consacrées par la Charte des Nations unies et les résolutions pertinentes font l'objet de tentatives de sape». Après avoir évoqué l'impasse dans laquelle se trouve le processus de paix et le «grave recul» qui a «plongé le conflit entre les deux parties (Maroc et Front Polisario) dans l'inconnu», Benabderrahmane a appelé «les Nations unies et le Conseil de sécurité à assumer pleinement leurs responsabilités et à oeuvrer à la relance du processus onusien afin de garantir le droit imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination».

Le Premier ministre a, à cette occasion, souligné «le soutien de l'Algérie à la décision du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine préconisant le lancement de négociations directes entre les parties au conflit, Royaume du Maroc et République sahraouie». Les travaux de la réunion de haut niveau ont débuté hier avec la participation d'une centaine de délégations représentant les pays membres et des organisations régionales et internationales. Ce sommet-anniversaire, organisé par la Serbie avec l'Azerbaïdjan (président en exercice de l'organisation), permet aux participants de faire le point sur les réalisations du Mouvement sur la scène internationale et de réaffirmer les principes fondamentaux de l'organisation, notamment le règlement pacifique des différends internationaux et le respect de la souveraineté des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures en accord avec les dispositions de la Charte des Nations unies. Ce sera également l'occasion pour les pays membres de mettre l'accent sur leur unité, eu égard aux bouleversements sur la scène internationale. Né durant la guerre froide, ce mouvement visait à regrouper les Etats (120) autour du principe fondamental du non-alignement et du refus de prendre position dans l'affrontement entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Le Mouvement des non-alignés, dont l'idée avait été évoquée, lors du sommet de Bandung en 1955, a été créé officiellement en 1961, à Belgrade, avec pour principes le soutien sans réserves aux mouvements de libération nationale, le refus d'accueillir des bases militaires étrangères, la coopération économique entre ses membres, la promotion de la paix mondiale et l'accélération du développement économique dans les pays du tiers monde. Le but de l'organisation était aussi d'assurer la sécurité des pays non-alignés dans leur lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, la ségrégation, le racisme et toute forme d'agression étrangère et de promouvoir la solidarité entre les peuples de l'organisation. Le MNA a tenu 17 sommets, dont le dernier à Bakou (Azerbaïdjan) en 2019. Des réunions lors desquelles les pays membres ont toujours plaidé en faveur de la sécurité et de la paix internationales.

Par ailleurs, la 10e édition de l'Exposition internationale d'armement «Partner-2021» est organisée en marge du sommet, du 11 au 14 octobre. Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, y participe en qualité de représentant du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, et ce, à l'invitation du président serbe, Aleksandar Vucic.