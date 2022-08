La énième agression israélienne sur la bande de Ghaza a fait l'objet d'une ferme et énergétique condamnation de la part de l'Algérie. Le ministère des Affaires étrangères a, dans un communiqué rendu public, avant-hier, en soirée, a relayé la voix de l'Algérie qui «condamne énergiquement l'agression sauvage conduite par les forces d'occupation israéliennes sur le secteur de Ghaza», lit-on, dans le communiqué. En qualifiant de «sauvage» l'opération militaire israélienne, l'Algérie sait que les cibles des frappes n'ont jamais été exclusivement militaires. Aussi exprime-t-elle, dans le même communiqué, «sa profonde préoccupation devant cette dangereuse escalade». laquelle n'est pas une première dans l'enclave palestinienne, loin s'en faut. Le MAE rappelle, à ce propos, que cette agression «s'ajoute à une série interminable de violations systématiques à l'endroit des civils». Il fallait que cela soit dit et l'Algérie n'a pas manqué de toucher du doigt la stratégie terroriste de l'Etat hébreu qui consiste à tuer des civils pour effrayer l'ensemble de la communauté palestinienne afin de l'amener à se couper de la résistance légitime à l'occupant. La terreur qu'impose Israël à la bande de Ghaza est une «violation manifeste de toutes les chartes et les décisions internationales pertinentes», rapporte le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Cummunauté nationale à l'étranger.

L'Algérie n'est pas dans une posture latente et entreprend d'amener l'ensemble des pays membres de la Ligue des Etats arabes à adopter une position commune sur la cause palestinienne, lors du prochain Sommet d'Alger, prévu le 1er Novembre prochain. L'insistance de la diplomatie algérienne à inscrire ce point, précisément, est confortée par cette énième agression, partie pour durer au moins une semaine, selon les propres déclarations du porte-parole de l'armée israélienne. On aura compris que le régime sioniste n'écoute personne, même pas le Comité international de la Croix Rouge (Cicr), qui s'est dit «préoccupé» par l'escalade des agressions des forces d'occupation sionistes contre les Palestiniens, dans la bande de Ghaza. Le communiqué du Cicr, repris par l'agence palestinienne de presse, Wafa, a appelé «toutes les parties à respecter leurs obligations, en vertu du droit international humanitaire», assurant qu'«‘il suit de près la situation». L'interpellation du CICR et le fait qu'on ait comptabilisé une petite fille parmi les victimes des frappes israélienne n'ont eu aucune conséquence sur l'attitude d'Israël, dont l'armée poursuit ses opérations d'agression, sans tenir compte de pas un appel à la raison.

La poursuite des attaques contre la population ghazaouie signifie un sentiment d'impunité et la confirmation d'une stratégie israélienne qui consiste à maintenir l'enclave palestinienne dans une situation de guerre permanente. Un état de fait encouragé par l'attitude passive de nombreux Etats, dont les Arabes, mais aussi les Occidentaux. Face à un «lâchage» quasi généralisé de la cause palestinienne, l'Algérie, qui «réitère sa pleine solidarité avec le peuple palestinien, (...) appelle la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU à une intervention urgente pour mettre fin à ces agressions criminelles», rapporte le communiqué des AE. Même si l'interpellation de l'ONU peut s'avérer sans impact sur le terrain, eu égard à l'attitude conciliante, envers Israël, de certains membres permanents du Conseil de sécurité, une voix clairement pro-palestinienne a le mérite d'exister Les Palestiniens eux-mêmes en éprouvent le besoin. L'Algérie n'abandonnera jamais son combat, comme elle l'avait fait contre le régime raciste des Afrikaners, en Afrique du Sud. L'issue d'une lutte juste est forcément la victoire. En attendant, les Palestiniens doivent organiser leur résistance et l'Algérie est à leurs côtés en interpellant le Conseil de sécurité de l'ONU à l'effet d' «imposer le respect des droits du peuple palestinien, en tête desquels son droit inaliénable et imprescriptible, à l'établissement d'un Etat indépendant avec El-Qods pour capitale». C'est cela le sens de la démarche algérienne, à travers son soutien indéfectible et concret à la cause palestinienne.