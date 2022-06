Au moins 100 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans un séisme de magnitude 5,9 qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan, dans la nuit de mardi à mercredi, selon les autorités afghanes, qui craignent un bilan beaucoup plus élevé. Le séisme, d'une magnitude 5,9, est survenu à une profondeur de 10 km vers 01h30 mercredi, tout près de la frontière avec le Pakistan, selon l'Institut sismologique américain (USGS). Une deuxième secousse de magnitude 4,5 a frappé quasiment au même endroit à la même heure, selon l'USGS. Le séisme a été ressenti dans plusieurs provinces de la région, et aussi dans la capitale Kaboul, située à environ 200 km au nord de l'épicentre du tremblement de terre.