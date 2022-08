Le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi a appelé, hier, les chefs des forces politiques à une réunion au siège du gouvernement pour entamer un «dialogue national sérieux», afin de trouver des solutions à la crise politique. «J'invite les frères, les dirigeants des forces politiques nationales, à une réunion nationale au Palais du gouvernement pour entamer un dialogue national sérieux et une réflexion commune», a déclaré al-Kazemi. Il a expliqué que le dialogue vise à «trouver des solutions à la crise politique actuelle, d'une manière qui contribue à calmer l'escalade actuelle, et à créer un environnement approprié pour des solutions politiques et constitutionnelles». Il a appelé tous les partis nationaux à «arrêter l'escalade populaire et médiatique et à laisser suffisamment d'espace aux propositions modérées pour prendre leur place dans le débat national». En raison de dissensions entre les forces politiques, aucun nouveau gouvernement n'a été formé depuis les élections législatives anticipées du 10 octobre 2021.