L’incendie qui s’est déclaré dans un camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh a fait au moins 15 morts, selon un nouveau bilan, a indiqué mardi un responsable du HCR. «Ce que nous avons vu avec cet incendie est quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant. C’est massif et destructeur», a souligné Johannes van der Klaauw, responsable du HCR au Bangladesh, indiquant que pour l’heure le bilan provisoire fait également état de560 blessés, 400 disparus et au moins 45.000 personnes déplacées. «Ces nombres ne sont certainement pas définitifs», a souligné M. van der Klaauw, responsable du HCR au Bangladesh, indiquant que pour l’heure le bilan provisoire fait également état de 560 blessés, 400 disparus et au moins 45.000 personnes déplacées. L’Office international pour les migrations (OIM) a promis un million de dollars d’aide immédiate, «et il faudra 20 millions de dollars de plus pour répondre aux besoins les plus urgents», a souligné Angela Well, une porte-parole de l’organisation lors du briefing régulier de l’ONU à Genève. L’origine de l’incendie qui s’est déclaré dans le camp Cox’s Bazar n’est pas connue pour l’heure, a indiqué le responsable, précisant que ce sera aux autorités locales de mener l’enquête.