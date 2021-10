Rakuten Viber, propriété de la société japonaise Rakuten et l'une des principales applications mondiales de communication gratuite et sécurisée, annonce le lancement de filtres à réalité augmentée (AR) sur Viber en Algérie dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Snap Inc, une société leader mondial dans le domaine des caméras de réalité augmentée. Viber va également ajouter des Bitmoji - des versions personnalisées d'avatars de dessins animés, qui peuvent être ajoutés aux photos et aux vidéos, ainsi qu’être partagés comme stickers et emoji. Les filtres Viber Lenses sont conçus pour rendre la communication la plus intéressante, amusante et inoubliable possible. Ils offrent aux utilisateurs la possibilité de s'exprimer plus facilement et en douceur pendant les discussions. La technologie de la réalité augmentée représente une avancée considérable dans le monde de la communication. Les filtres Viber Lenses pris en charge par la technologie de réalité augmentée interagissent avec les mouvements du visage ; vous pouvez sourire ou faire un clin d'œil et le filtre imitera vosmouvements faciaux, ajoutant ainsi une touche de créativité à l'expérience. La nouvelle fonctionnalité est désormais disponible sur iOS et Android.

Le carrousel de filtres, qui apparaît dès que l'appareil photo est ouvert sur l'application Viber, offre une grande variété de filtres avec différents effets tels que des filtres cosmétiques, des visages d'animaux, l'espace tel un astronaute et bien d'autres à réalité augmentée. Avec le lancement de la fonctionnalité en Algérie, des filtres spéciaux seront disponibles pour refléter le riche patrimoine et la culture des utilisateurs algériens ainsi que les occasions nationales et religieuses. Des filtres spéciaux seront lancés sur les vêtements traditionnels de l'Algérie tels que le Chèche et Chedda de Tlemcen, et un filtre dédié pour encourager la légende de l'équipe nationale de football Riyad Mahrez. D'autres nouveaux filtres seront lancés avant la fin de l'année. "Les communications dans le monde entier ont évolué et sont devenues principalement digitales, tout comme le besoin de s'exprimer plus facilement et plus efficacement. La mission de Viber est de permettre à chacun de communiquer librement et de s'exprimer. Ainsi, le lancement des filtres Viber Lenses est une étape logique pour répondre aux besoins des utilisateurs. Le fait de fournir des capacités de réalité augmentée à nos utilisateurs en Algérie pour qu'ils puissent les utiliser dans des photos et des vidéos enrichira toutes les conversations personnelles, suscitera la créativité et, nous l'espérons, rapprochera encore les gens les uns des autres", déclare Nadia El-Ubaidy, directrice de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) de Viber, Rakuten Viber. Dans un avenir proche, les entreprises et les organisations en Algérie pourront également lancer leurs propres filtres Viber Lenses, à l'effigie de leur marque. WWF, le FC Barcelone et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sont parmi les premiers partenaires de Viber à ajouter leur propre filtre.

Pour essayer les filtres sur Viber, cliquez ici - https://vb.me/Media