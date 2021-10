La Confédération africaine de football (CAF), a autorisé les 24 équipes devant prendre part à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier - 6 février), à convoquer au maximum 28 joueurs au lieu de 23 habituellement, pour faire fasse aux risques de contamination au coronavirus, rapportent les médias locaux mercredi. Dans une note à l'attention des 24 pays qualifiés, l'instance continentale a indiqué que chaque nation pourra compter jusqu'à cinq joueurs supplémentaires, si elle le souhaite. Une mesure prise en raison de la crise de la pandémie du Covid-19, pour éviter que des équipes ne se retrouvent décimées en cas de tests positifs, précise la même source. Elle reste toutefois une option, la CAF laissant le choix aux sélectionneurs de prendre des joueurs supplémentaires ou de se contenter d'une liste de 23. En revanche, toutes les sélections qui prendront des joueurs en plus, devront en assurer la prise en charge. "Votre fédération prendra en charge le coût du voyage international ainsi que l’hébergement de ces joueurs supplémentaires sur la liste définitive", a fait savoir la CAF dans son courrier. La CAN-2021 se jouera pour la deuxième fois en présence de 24 nations, dont deux novices : les Comores et la Gambie, dont c'est la première qualification de leur histoire. Les nations qualifiées ont été réparties sur six groupes de quatre équipes chacun. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale de cette 33e édition, qui se déroulera dans cinq villes camerounaises : Yaoundé, Limbé, Douala, Bafoussam, Garoua. L'Algérie, tenante du trophée, évoluera dans le groupe E, en compagnie de la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, et la Côte d'Ivoire. Les "Verts" entameront la défense de leur titre le mardi 11 janvier 2022, en affrontant la Sierra Leone, au stade de Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, toujours au stade de Douala (17h00).