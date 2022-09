Les services des Douanes ont saisi une importante quantité de comprimés psychotropes à El-Tarf et 6.000 litres de mazout à Adrar, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale des Douanes. "Dans le cadre des efforts menés sur le terrain par les services opérationnels des brigades douanières, au titre de la lutte contre toutes les formes de contrebande, notamment le trafic de stupéfiants, les agents de l'Inspection principale de contrôle des voyageurs au poste frontalier d'El-Ayoun, relevant des services de l'Inspection divisionnaire des Douanes d'El-Tarf dans le territoire de compétence de la Direction régionale d'Annaba, ont saisi 1.442 comprimés psychotropes de type Prégabaline 150 mg, qui étaient dissimulés dans les bagages d'un voyageur", a précisé le communiqué. "Dans le cadre des opérations menées conjointement par les brigades douanières et les services de sécurité, les agents de la brigade polyvalente de Timiaouine, relevant des services de l'Inspection divisionnaire des Douanes de Djelfa dans le territoire de compétence de la Direction régionale de Béchar, en coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire, ont saisi 6.000 litres de mazout à bord d'un camion", selon la même source. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la protection de la santé du citoyen et de l'économie nationale, et la lutte contre la contrebande dans toutes ses formes, a souligné le communiqué.