Une production de plus de six tonnes de poisson d’eau douce est attendue d’ici fin 2022 dans une exploitation agricole, dans la commune Emir-Abdelkader à Jijel, a-t-on appris lundi auprès de la Direction de la pêche et de l’aquaculture. Le plan spécial aquaculture prévoit la production, vers la fin de l’année en cours, de plus de 6 tonnes de tilapia rouge dans l’exploitation agricole Achour-Ali à Tassousset, dans la commune Emir Abdelkader, a indiqué à l’APS le directeur de wilaya de la pêche, Ameur Saïh Djebour. La production de poisson d’eau douce est un des challenges relevés par le secteur dans cette wilaya, a affirmé M. Djebour qui a précisé que des autorisations ont été accordées dans ce contexte pour la concrétisation de six projets dans nombre d’exploitations agricoles. La réalisation de deux de ces projets a été achvée dans l’exploitation Achour-Ali et celle d'Athamna-Zouhir dans la commune de Taher, a ajouté le même responsable qui fait état de l’ensemencement de plus de 20.000 alevins de tilapia rouge unisexe. Le choix de cette espèce de p oisson d’eau douce a été motivé par le goût de sa chair proche du poisson de mer, son taux de croissance rapide, sa résistance aux maladies, la rentabilité de son élevage et son prix convenant au consommateur et au producteur, a souligné le même cadre. De son côté, l’investisseur Achour a indiqué que l’investissement dans l’activité aquacole intégrée à l’agriculture présente un double avantage pour l’agriculteur qui réalise des revenus supplémentaires par la vente du poisson et fait l’économie des produits chimiques en exploitant l’eau des bassins d’élevage riche en fertilisants naturels pour l’irrigation de ses produits agricoles qui sont ainsi totalement "Bio". L’élevage du tilapia rouge n’exige guère de gros efforts et constitue un "investissement rentable sur plusieurs plans", a-t-il assuré. Le même investisseur qui a suivi un stage de formation en aquaculture en République populaire de Chine, a précisé avoir débuté cette activité dans un petit bassin destiné à la consommation domestique avant d’investir cette

année dans la réalisation d’un plus grand bassin ensemencé de 15.000 alevins, destinés à la commercialisation.