Les services de douanes ont procédé à la saisie de quantités importantes de produits alimentaires destinés à la contrebande à la wilaya d'In Guezzam, indique dimanche un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD). "Dans le cadre des efforts continus fournis par les services opérationnels des brigades douanières en matière de lutte contre les différentes formes de contrebande à travers le territoire de compétence de la direction régionale des Douanes de Tamanrasset, les agents de la brigade régionale mobile relevant de l'inspection divisionnaire des douanes d'In Guezzam ont découvert un dépôt aménagé pour la contrebande et saisi 6.750 kg de farine et 50kg de sucre", précise le communiqué. Dans une deuxième affaire qui s'inscrit dans le cadre de l'activité opérationnelle conjointe avec les corps sécuritaires, les agents de douanes ont saisi 2.250 kg de farine, 1.125 kg de riz, 1.200 kg de pâtes alimentaires, 79 unités de vêtements et de chaussures et 3 véhicules, et arrêté 3 individus au niveau du poste frontalier avancé de Tin Zaouatin. Selon le communiqué, "les deux opérations reflètent l'engagement de l'institution douanière à concrétiser la politique générale du Gouvernement, ainsi que la disponibilité des agents des douanes et leur pleine mobilisation en vue de lutter contre la spéculation et la contrebande des marchandises subventionnées, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des instructions des autorités supérieures du pays relatives à la nécessité de veilleur à la stabilité du marché national et d'assurer un approvisionnement permanent des marchandises au profit du citoyen", conclut le document.