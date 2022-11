Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, dimanche dans un communiqué, la mise à disposition de plus de 20 millions de doses de vaccin contre l'influenza aviaire (grippe aviaire). "Les services vétérinaires relevant du ministère chargé de l'agriculture et du développement rural, ont pris toutes les dispositions sanitaires pour protéger le cheptel avicole. Ainsi, plus de 20 millions de doses de vaccin contre l'influenza aviaire (grippe aviaire) sont disponibles", est-il indiqué dans ce communiqué qui vise à rassurer l'ensemble des opérateurs dans la filière production œufs et de viandes blanches. Le ministère a rappelé, toutefois, que "la vaccination contre l'influenza aviaire n'est qu'un complément qui ne peut se substituer aux règles d'hygiène et de bonne conduite des élevages (vaccination contre les autres maladies : Marek, Newcastle), ainsi que toutes les mesures de protection du cheptel avicole".