Les agences commerciales d'Algérie Télécom (AT) assureront la continuité de leurs services durant la journée du lundi 8 août coïncidant avec le jour de l'Achoura, indique cette entreprise publique dans un communiqué. "A l'occasion du jour de l'Achoura correspondant au 10 Moharam 1444 de l'Hégire, Algérie Télécom informe son aimable clientèle que durant ce jour férié, une permanence sera assurée à travers le territoire national", précise le communiqué. Pour les wilayas du nord du pays, les horaires de travail des agences commerciales seront de 10h00 à 15h00. Pour ce qui est de la wilaya Alger, la permanence sera assurée au niveau des agences commerciales d'Hussein-dey, Dar el Beida, Bordj El Bahri, Ben M'hidi, Bir Mourad Rais, Ain Naâdja, El-Biar, Cheraga et Bab El Oued, tandis qu'elle sera assurée par les agences commerciales des chefs-lieux pour les autres wilayas. Concernant les wilayas du sud du pays, la permanence sera assurée par les agences commerciales situées au niveau des chefs-lieux de wilaya de 7h00 à 12h00. Algérie Télécom a réitéré, p ar la même occasion, son engagement à "assurer le confort de ses clients et à répondre au mieux à leurs attentes".