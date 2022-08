Neuf personnes ont trouvé la mort et 234 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, indique dimanche un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Oran, avec 5 morts et 27 blessés dans deux accidents de la circulation, précise la même source. Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont repêché, durant la même période, les corps de deux personnes mortes par noyade, à savoir, un jeune homme de 31 ans dans une plage interdite à la baignade à Tipaza et un autre de âgé de 36 ans dans une la plage surveillée à Skikda, ajoute le communiqué.