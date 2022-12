Le projet de mise en conformité des statuts de la Fédération algérienne de football (FAF) avec ceux de la Fédération internationale de football (Fifa) "est dans sa phase finale", a indiqué samedi un communiqué de l'instance fédérale Parmi les nombreux dossiers examinés par le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, lors de sa réunion statutaire mensuelle de novembre, celui relatif à la mise en conformité des statuts de la FAF avec ceux de la FIFA. Un dossier qui devait connaître son épilogue avant la fin de l'année en cours, comme l'avait annoncé le président de la FAF, Djahid Zefizef lors de son élection le 7 juillet dernier, précise la même source. Toutefois, la promulgation du décret exécutif n 22-309, publié le 12 septembre 2022, modifiant et complétant le décret exécutif n 14-330 du 27 novembre 2014, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type, a nécessité une nouvelle halte afin d'adapter le projet de statuts avec le nouveau texte. Le secrétaire général de la FAF, Mounir D’bi chi, a présenté une situation détaillée et la genèse qu'a connu ce dossier durant les derniers mois, ainsi que le travail effectué en étroite collaboration avec le ministère de la jeunesse et des sports (MJS). La dernière mouture des statuts amendés, accompagnée d’un rapport d’étape, a été transmise à la FIFA pour un nouvel examen de ce projet avant son adoption finale en assemblée générale extraordinaire (AGEX), conclut la FAF.