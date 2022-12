Les agents des Douanes ont saisi d'importantes quantités de comprimés psychotropes dans des opérations distinctes menées dans les wilayas d'El Meghaier et Ghardaïa, indique samedi un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD). "Les agents de la brigade polyvalente des Douanes de Still (Wilaya d'El Meghaier) relevant de l'Inspection divisionnaire des Douanes d'El Oued, (Direction régionale des Douanes de Ouargla) ont saisi, dans cinq opérations distinctes, 93045 comprimés psychotropes de type Pregabaline (300 mg), dissimulés à bord de deux voitures touristiques et trois camionnettes, avec l'arrestation des contrevenants et leur présentation devant les juridictions compétentes", ajoute le communiqué. Les agents de la brigade mobile des Douanes relevant de l'Inspection divisionnaire des Douanes de Ghardaïa, (Direction régionale des Douanes de Laghouat), ont saisi en coordination avec les services de l'Armée nationale populaire (ANP), 22440 comprimés psychotropes de type Pregabaline (300 mg) qui étaient dissimulés à bord d'un véhicule touristique avec la présentation du contrevenant devant les juridictions compétentes, précise le même source. "Le bilan enregistré consacre l'opérationnalité des agents des Douanes algériennes et leur mobilisation totale dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de contrebande, notamment le trafic de drogues et de psychotropes pour protéger la santé du citoyen et contribuer à la préservation de la sécurité et de l'ordre public", conclut le document.