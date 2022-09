Les services des douanes ont saisi 1.750 cartouches de cigarettes et 15.000 paquets de cigarettes, destinés à la contrebande, dans les wilayas d'El Oued et d'Illizi, a annoncé samedi la Direction générale des douanes. "Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes conjoints de contrôle par les services opérationnels des brigades des douanes, élaborés en coordination avec les services de sécurité, les agents de la brigade mobile relevant des services de l'Inspection divisionnaire des Douanes d'El-Oued, ont procédé, sur le territoire de la Direction Régionale des Douanes de Ouargla, ainsi que la brigade régionale de lutte contre la contrebande relevant des services de la Direction Régionale des Douanes d'Illizi, à la saisie, dans deux opérations distinctes menées en coordination avec les éléments de l'Armée Nationale Populaire, de 1750 cartouches de cigarettes dissimulées dans un camion frigorifique, et 15 000 paquets de cigarettes cachés dans une camionnette sous 400 kg de feuille de henné", lit-on dans le communiqué. Selon la même source, "les deux opérati ons s'inscrivent dans le cadre de la consécration des efforts soutenus des agents des douanes algériennes mobilisés en vue de protéger l'économie nationale et la santé et la sécurité du citoyen et de lutter contre la contrebande sous toutes ses formes".