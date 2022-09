Le coup d’envoi de la deuxième édition du concours pour l'encouragement de l'utilisation de tamazight dans l'administration et dans les lieux publics, initié par l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou, a été donné, jeudi, au siège de cette institution élue.

Le président de l’APW, Mohamed Klaleche, a indiqué, lors d’une cérémonie organisée à l’occasion, à l’hémicycle Rabah-Aissat, que ce concours, "est venu donner un cadre institutionnel aux différents efforts et initiatives d’acteurs qui ont œuvré à la promotion de Tamazight".

Le but de ce concours, dont la première édition a été organisée entre le 19 novembre 2020 et le 4 janvier 2021, est d’encourager l’utilisation de Tamazight dans l’administration et les lieux publics, a ajouté Klaleche.

Ce responsable élu et le président de la commission sociale et culturelle de l’APW à laquelle est confiée l’organisation de ce concours, Samail Benhamna, ont rappelé les efforts de l’Assemblée pour la promotion de l’emploi de Tamazight, à travers, notamment, la rédaction des délibérations en arabe et en Tamazight.

Ils ont fait savoir, à l'occasion, que les trois serments prononcés par les médecins (serment d’Hippocrate), les architectes et les avocats, avant la prise de leurs fonctions, ont été traduits en Tamazight et seront testés par les étudiants, en prévision de leur diffusion le 21 février prochain à l’occasion de la journée internationale de la langue maternelle.

La commission d’évaluation de l’utilisation de Tamazight dans les administrations et les lieux publics, entamera ses sorties sur le terrain le 20 octobre prochain. La remise des prix interviendra à l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh, Yennayer, le 12 janvier 2023, a indiqué Klaleche.

Pour rappel, la première édition du même concours a récompensé les communes d’Ath Yenni, Aït Boumahdi, Tizi-Ouzou et Tirmitine.

Lors de la cérémonie du lancement de la nouvelle édition du concours, un lexique administratif en Tamazight, "premier du genre", selon M. Klaleche, a été distribué aux présidents d’APC.

Ce lexique (Français-Tamazight-Arabe/Arabe-Tamazight-Français) a été élaboré par un groupe de 53 spécialistes de profils différents, issus des wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaia et Médéa. Il comporte plus de 800 mots.