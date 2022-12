Le gardien international du Bayern Munich Manuel Neuer a annoncé samedi sur son compte Instagram que "la saison actuelle était terminée" pour lui en raison d'une fracture à la jambe survenue durant des vacances au ski. Manuel Neur, 36 ans, a raconté ses malheurs sur son compte Instagram, sous une photo le montrant sur son lit d'hôpital, la jambe droite plâtrée. Le gardien de but du Bayern Munich s'est blessé dans " le bas de la jambe" en faisant du ski de randonnée, alors qu'il essayait de " se vider la tête" après l'élimination précoce de l'Allemagne à la Coupe du monde, devancée dans le groupe E par le Japon et l'Espagne. Il annonce que sa saison est " terminée". Il sera évidemment forfait pour la double confrontation avec le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, les 14 février et 8 mars prochains. Sa doublure habituelle dans le but est Sven Ulreich, 34 ans. "Salut les gars, que dire, la fin d'année aurait définitivement pu mieux se passer, commence Manuel Neuer dans son message posté samedi dans la matinée. Alors que j'essayais de me vider la tête en faisant du ski de randonnée, j'ai subi une fracture du bas de la jambe." " L'opération d'hier (vendredi) s'est bien passée, poursuit le joueur. Un grand merci aux médecins ! Cependant, ça fait mal de savoir que la saison en cours est terminée pour moi. Prenez soin de vous ! " C'est une très mauvaise nouvelle pour le club bavarois, qui sera également privé pour le reste de la saison de son défenseur Lucas Hernandez, gravement blessé au genou droit lors du premier match de l'équipe de France au Mondial-2022.