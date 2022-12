Salat El-Istisqa a été accomplie, hier, à travers les mosquées de la République, en raison de la faible pluviométrie enregistrée dans le pays. Accomplie dans la matinée de samedi, cette prière est une Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL) qui s'effectue en deux unités de prières (Rak'ah) et un prêche à l’adresse des fidèles. Les imams ont ainsi appelé les fidèles à remercier Allah pour ses bienfaits et à le vénérer, tout en les incitant à demander le pardon du Tout-Puissant et invoquer sa miséricorde pour qu’il fasse tomber de la pluie. Ils ont également invité les fidèles à prier Allah pour prévenir la Nation des maladies et épidémies et à préserver la sécurité dans le pays. Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait appelé, mardi dans un communiqué, à accomplir Salat El-Istisqa samedi à travers toutes les mosquées du pays, suite à la sécheresse qui a affecté la plupart des régions du pays, et conformément à la Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL). Dans le même contexte, le ministère avait incité les citoyens à "la repentance, à maintenir intacts les liens de parenté, à intensifier les bonnes actions et aider les pauvres et les nécessiteux, dans l'espoir qu'Allah, Tout-Puissant nous gratifie de Ses bienfaits".