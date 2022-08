Treize personnes ont trouvé la mort et 222 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers plusieurs régions du pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan rendu public lundi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la matinée de lundi à 05h30 au niveau de la wilaya de Tindouf avec 6 morts et 15 blessés, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs assurant la déserte entre Tindouf et Bechar et un camion, survenue sur la RN 50 dans la commune Oum-Lassel, précise la même source. Les unités de la Protection civile ont repêché, durant la même période, le corps d'un homme âgé de 50 ans dans une plage interdite à la baignade dans la commune d'Aïn Turk, wilaya d'Oran. Par ailleurs, les unités de la Protection civile sont intervenues pour l'extinction de 66 incendies du couvert végétal, à travers les wilayas de Bejaïa, Tizi Ouzou, Tipaza, Chlef, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Guelma, Constantine, Médéa, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, El Tarf, Souk Ahras, Mila et Aïn Defla. Ces incendies ont causé de s pertes de 02 Ha de forêt, 40 Ha de broussailles, 480 bottes de foin, 244 arbres fruitiers et 30 palmiers, indique le communiqué, qui souligne que l'intervention rapide a permis de les circonscrire et éviter leur propagation.