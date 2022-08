Le divertissement sportif au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) est prêt pour un changement transformationnel avec STARZPLAY, la principale plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) de la région, qui annonce le lancement de STARZPLAY Sports, un tout nouveau service dédié aux millions d’amateurs de sport. Ce vendredi 12 août, STARZPLAY Sports va bouleverser la scène du divertissement sportif en rassemblant sur une même plateforme les meilleurs et les plus populaires événements sportifs en direct. En intégrant l'ensemble des chaînes sportives existantes à un assortiment de nouveaux événements sportifs, STARZPLAY Sports repoussera les limites du streaming sportif, offrant aux téléspectateurs une expérience sans précédent. Les abonnés de STARZPLAY auront de nombreuses surprises, avec le tout dernier ajout de la prestigieuse Ligue italienne Serie A, qui permettra aux fans de football de la région de regarder les 380 matchs en direct avec des commentaires en arabe et en anglais exclusivement. La Ligue italienne sera diffusée en streaming sur les nouvelles chaînes AD Sports Premium 1 et AD Sports Premium 2, exclusivement sur STARZPLAY. Tout au long de l'année, STARZPLAY Sports proposera un large éventail de tournois internationaux et régionaux de choix, tels que la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, l'Eredivisie néerlandaise. Pour ravir les millions de fans de cricket, de boxe, de basket-ball et de golf, STARZPLAY Sports accueillera des séries indiennes et la Pakistan Super League, le Frank Warren boxing, les compétitions de basket-ball EuroLeague et EuroCup, le PGA Tour, et bien d'autres sports, ligues et tournois. STARZPLAY Sports proposera en continu des événements sportifs mondiaux passionnants, via des événements en direct et à la demande et des chaînes en direct sur mesure. Les abonnés bénéficieront ainsi d’une couverture ininterrompue et en direct dans les 19 pays où la plateforme opère, notamment les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Koweït, l’Égypte, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Tous les événements en direct seront immédiatement disponibles à la demande une fois l'événement terminé, ce qui permettra aux utilisateurs qui n'ont pas pu vivre l’action en direct de le regarder quand et où ils le souhaitent. Danny Bates, directeur commercial de STARZPLAY, a déclaré : « En tant que pionnier de la SVOD dans la région et depuis le lancement de notre première chaîne sportive en 2021, la constitution d'un portefeuille exclusif de sports dans l'espace OTT a été notre priorité stratégique. Aujourd'hui, nous remettons en question le statu quo du streaming sportif dans la région avec STARZPLAY Sports, une plateforme unique en son genre qui donnera aux amateurs de sport davantage de raisons de se réjouir. Nous nous engageons à faire en sorte que le meilleur du divertissement sportif soit facilement accessible à nos abonnés. Pour cela, nous utilisons une technologie de pointe pour offrir aux utilisateurs une expérience transparente et de haute qualité, ainsi que le meilleur streaming en direct à la plus faible latence possible. » Dans le cadre de sa stratégie à long terme, STARZPLAY fait de la catégorie des contenus sportifs l’un de ses produits phares, offrant le meilleur du divertissement sportif à ses 2,1 millions d’abonnés dans la région. Le nouveau pack STARZPLAY Sports complétera l’offre de divertissement existante sur la plateforme. Le contenu sportif et de divertissement de STARZPLAY peut être consulté via starzplay.com et les applications mobiles STARZPLAY. Les abonnés peuvent profiter d'une qualité exceptionnelle sur leurs grands écrans via l’application de télévision STARZPLAY disponible sur Android TV, Apple TV, les TV connectés, PS4 ou en castant les vidéos de l’application mobile sur la télévision via AirPlay ou Google Chromecast. Avec des milliers d'heures de contenu premium, dont les meilleurs contenus occidentaux, séries en arabe, contenus turcs, anime et sports en direct, STARZPLAY est aujourd'hui la plateforme de streaming numéro un dans la région MENA, atteignant plus de 2,1 millions d'abonnés. Le service est disponible dans 19 pays à travers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et au Pakistan pour que les fans puissent profiter d’un contenu de qualité en tout temps, en tout lieu et sur tout appareil.