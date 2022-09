Onze personnes ont trouvé la mort et 356 autres ont été blessées dans 310 accidents de la circulation survenus du 20 au 26 septembre en zones urbaines, a indiqué jeudi un communiqué des services de la Sûreté nationale.Comparé aux chiffres enregistrées durant la semaine écoulée, le bilan des accidents de la circulation a connu une baisse de -15 accidents, -43 blessés alors que le nombre de mort est le même, a précisé le communiqué.Selon les même services, la raison principale de ces accidents est liée au "facteur humain" à 95%, suite à des infractions au code de la route, au non-respect de la distance de sécurité, à l'excès de vitesse, à la fatigue et au manque de concentration en plus de raisons liées à l'état du véhicule.Dans ce cadre, la DGSN rappelle aux usagers de la route l'impératif respect du code de la route et la nécessité d'être prudents et vigilants au volant, elle met également à la disposition des citoyens 24 h /24 h, le numéro vert 1548 et un autre destiné aux secours 17.