Le Prix international d’Alger de récitation et de psalmodie du saint Coran est organisé annuellement sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Placée sous le thème "Et récite le Coran, lentement et clairement", la 17e édition de ce prix se tiendra par visioconférence pour cause de pandémie de covid-19, a précisé la même source.