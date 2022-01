Les ministres de l’Energie et des Mines et de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, respectivement Mohamed Arkab et Mme Kaoutar Krikou, ont donné lundi à partir de la commune d’El Houidjbet (Tébessa), le coup d'envoi de la campagne nationale de sensibilisation aux risques de la mauvaise utilisation du gaz, aux bonnes méthodes d’utilisation des appareils de chauffage et à la prévention des risques de monoxyde de carbone.

Dans son intervention à l’occasion, M. Arkab a indiqué que la campagne vise à inculquer la culture de la bonne utilisation du gaz durant l’hiver, assurant que les équipes du groupe Sonelgaz œuvreront en coordination avec les instances de tutelle à contrôler les appareils de chauffage à l’intérieur des maisons notamment dans zones d’ombre.

Rappelant qu’il a été enregistré 111 cas d’asphyxie en 2019, 57 en 2020, 55 en 2021 et quatre (4) depuis le début de cette année, le ministre a mis l’accent sur l’importance de telles campagnes de sensibilisation pour la préservation des vies des personnes.

Il a indiqué dans ce contexte que la campagne cible les citoyens en général et inclut une opération de "porte à porte" pour sensibiliser sur les risques de la mauvaise utilisation du gaz et partant éviter les accidents mortels.

De son côté, Mme Krikou a indiqué que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer le succès de cette campagne lancée depuis cette wilaya frontalière et devant toucher l’ensemble des wilayas du pays, ajoutant que la campagne mobilisera les cellules de proximité de son département, les agents et cadres de Sonelgaz et de la Protection civile.

Les deux ministres ont visité, en premier lieu des familles productives dans les deux communes de Bekkaria et d’El Houidjbet.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme d’accompagnement et d'encouragement de la femme au foyer des zones reculées devant leur permettre de lancer des micro-projets pour générer des revenus supplémentaires et des emplois

.Krikou a indiqué qu’en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant prise en charge de la femme au foyer, un plan de travail spécial a été mis en place avec plusieurs ministères afin de prendre en charge les préoccupations de ces femmes et les orienter vers les dispositifs d’aide à l’emploi en vue de générer des richesses, relancer le développement et créer des postes d'emploi.

Les deux ministres ont également visité le centre d’enfants malentendants de Bekkaria et se sont enquis des conditions de leur scolarisation et leur prise en charge psychologique, pédagogique et sociale. Krikou a indiqué à l’occasion que le programme de travail tracé par son département ministériel vise à répondre aux préoccupations de cette catégorie et favoriser leur insertion dans la société.

Les deux ministres ont présidé la mise en service de deux projets de raccordement au réseau de gaz naturel de nombre d’habitations des communes de Morsott et El Aouinet.