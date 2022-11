Deux révolutions nourries par les nobles valeurs de respect des droits humains,à savoir de liberté, de paix et de lutte contre toutes formes d'injustice. Entre Alger et La Havane, il y a de très forts liens d'amitié et de soutien mutuel. À l'occasion de la visite du président cubain Miguel Diaz-Canel Bermudez, le président Abdelmadjid Tebboune a décidé de faire don d'une centrale électrique solaire à Cuba et d'annuler les intérêts sur la dette cubaine. C'est plus qu'un geste d'une solidarité permanente de l'Algérie avec le peuple cubain en vue de lever le blocus économique, commercial et financier qui lui est imposé depuis plus de 60 ans. Si aujourd'hui, l'Algérie prête main forte à Cuba,ce n'est que justice et le signe d'une profonde gratitude envers un peuple qui a soutenu l'Algérie dans les moments les plus difficiles. Durant la guerre de libération et aux premières années de l'indépendance qui étaient très dures pour une Algérie qui venait de sortir exsangue de sept années de guerre anticoloniale.

Envers le peuple algérien, les Cubains ont été d'une solidarité sans limites. L'Algérie se refuse donc d'oublier ce soutien légendaire venu de la lointaine île des Antilles. Les liens s'étaient tissés dès 1959, après que Cuba fut débarrassée de la dictature de Batista alors que l'Algérie entamait sa cinquième année de guerre contre le colonialisme français. Séduit par le combat du peuple algérien, Fidel Castro ne s'était pas contenté de message idéalisant cette révolution, mais a exprimé une solidarité effective par l'envoi d'armes et de munitions et par la prise en charge des blessés de l'ALN pour se faire soigner à Cuba. Ce n'était pas les seuls actes attestant de la qualité des relations entre les deux États et deux peuples. Lors de l'agression marocaine de 1963, les Cubains étaient aux côtés de l'Algérie. Ils ont dépêché 700 soldats avec des blindés et des armes anti-char pour participer à la guerre des Sables. La brigade combattante cubaine séjournera pendant six mois dans le Sud-Ouest algérien. L'aide au plan sanitaire était également précieuse. Au mois de mai 1963 débarquait en Algérie un contingent médical cubain composé de 45 hommes et 10 femmes. Il faut rappeler qu'à cette époque, les rares médecins français avaient quitté le pays dans leur majorité.

Depuis, Fidel Castro est venu à sept reprises en Algérie. Sa dernière visite officielle remonte au mois de mai 2001 sans compter les longs séjours d'Ernesto Guevara en Algérie. Entre Alger et La Havane, il y a une solidarité qui est réelle, effective et sans discontinuité.