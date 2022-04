Le public algérois était au rendez-vous vendredi soir à la salle Atlas avec deux vedettes de la chanson chaâbie, Abdelkader Chercham et Réda Domaz. La soirée a été organisée par l'Office national de la culture et de l'information (Onci) dans le cadre du programme des soirées du mois sacré.

Le disciple du Cheikh El Anka, Abdelkader Chercham a su conquérir la salle avec sa prestation et sa belle voix en interprétant plusieurs chansons du répertoire chaâbi. Après sa prestation, Chercham a exprimé sa joie de participer à ce spectacle après une longue rupture en raison de la pandémie, estimant que «la rencontre avec son public était magnifique».

«Le chaâbi est un art et un patrimoine algérien qu'il importe de sauvegarder et de le faire connaître (...) l'Algérie est riche de par son patrimoine diversifié», s'est-il félicité. Né à la casbah d'Alger en 1946, Abdelkader Chercham a rejoint en 1965 le conservatoire d'Alger dirigé à l'époque par le Cardinal, Hadj M'hamed El Anka, avant de devenir son assistant. Primé à maintes reprises depuis son jeune âge, Abdelkader Chercham a contribué à la formation de plusieurs artistes devenus des célébrités du chaâbi (1972-2005). Après sa retraite, l'artiste a rejoint le groupe «Gosto» fondé en 2007 qui regroupe une pléiade des grands chanteurs de chaâbi.

«Le groupe est toujours actif, la dernière fois nous avons donné un spectacle à Vienne puis tout a été arrêté à cause de la pandémie», a-t-il mis en avant, soulignant que «le groupe a fait connaïtre la chanson chaïbie aux Etats-Unis, l'Allemagne, la Norvège, la Belgique, la France et autres coins du monde».

Présent également à cette soirée, le chanteur Réda Domaz a gratifié le public d'un programme comportant ses anciennes et nouvelles chansons à l'image de Medinet Lahdar Mezghena.

Le spectacle a vu aussi la participation du poète populaire Abdennour Ben Tata qui a récité un poème sur Al Qods en hommage à la Palestine. L'Onci a programmé plusieurs activités culturelles et artistiques à l'occasion du mois sacrée au niveau de ses différents espaces.