Les méfaits sont quotidiens, et sont soigneusement répertoriés par les services de sécurité. Le dossier qui nous intéresse, ce jour, relève d'une tentative de vol d'un hangar, en plein ciel, par trois lascars venus d'un lointain quartier, s'emparer des recettes du jour, d'un commerçant aisé! Ce fait est combattu par l'article 350 du Code pénal, qui dispose dans le chapitre III de la Section 1 / Vols et extorsions. (loi n° 06 -23 du 26 décembre 2006): «Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d' un emprisonnement d' un (1) an à (5) ans et d' une amende de 100000 DA à 500000 DA.La même peine est applicable à la soustraction frauduleuse d' eau,de gaz et d' électricité.Le coupable peut en outre être frappé pour un (1) an au moins et (5) ans au plus de l' interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l' infraction consommée.

Les deux dernières lignes de l'article sont assez expressives! Car, comme le laisse sous-entendre l'adage: «L'intention vaut l'action», tout mauvais acte entamé, et non couronné de succès, est considéré comme effectué! Oui, le mal est fait, même s'il ne fait pas de dégâts. Nos trois voleurs de nuit, auraient pu ouvrir le toit n'était-ce le nombre assez élevé de tuiles déplacées par les aléas, qui ont attiré l'attention d'un voisin qui ne dormait heureusement pas, au moment de l'audacieuse action! En effet, vers une heure quarante, alors que tout le quartier et toute la ville, se trouvaient dans les bras de «Morphée», les trois jeunes, dont le récidiviste Aref. D. sont passés à l'action, qui consistait en l'enlèvement d'une demi-douzaine de très vieilles tuiles, de s'introduire dans le hangar, de toucher terre et de commencer à s'emparer de produits d'électroménager.

Le jour de leur comparution, ils faisaient une tête, mais alors, une tête, on ne vous dit pas! C'est là le résultat des effets dévastateurs, de la fameuse comparution immédiate, qui a remplacé au pied levé, le flagrant délit! «Ils ont joué et perdu avant même de terminer la partie. N'est pas voleur qui veut! Mieux, on ne s'improvise pas «cambrioleur»! Encore moins «cambrioleur à haute voltige»!

Allah n'a pas voulu que ces amateurs, n'aillent pas plus loin que l'escalade sur un toit «brûlant» par les risques qu'encouraient ces jeunes qui venaient tous les trois de milieux démunis, certes, mais dont les parents gagnaient leurs dinars, par la sueur! Jugez plutôt: le père de Hatem. F. est cordonnier. Celui d'Aref. D. PEM, et de Djalil. H. cheminot!

Le 1er inculpé a répondu au juge, que son intention première était de ne pas voler seul, et seulement, que la caisse, en fin de journée. Le 2ème détenu a reconnu avoir mis en place un plan pour s'emparer, de toute la recette de la semaine, mais sans arme à feu! Le 3ème, lui, a voulu échapper entièrement au châtiment, en niant avoir négocié avec eux le vol! «J'ai eu le rôle le plus contraignant: déplacer les tuiles et préparer le trou par lequel, mes deux complices, devaient, sans risque, pénétrer dans le hangar, et rester faire le guet, pendant le cambriolage.» Voilà qui est dit, clairement et reconnu, sans repentir aucun! Reconnaissons tout de même que les magistrats ont eu du boulot «mâché et prêt à être avalé»! Durant toute la durée des débats, le procureur jouait au «coq», lui, le chef de la police judiciaire! Il n'a eu pratiquement pas à intervenir, le P-V de police, suffisait largement au juge, qui était visiblement heureux du travail, du parquet! Une fois n'est pas coutume: toutes les procédures ont été respectées, même si, il est bon de le préciser, les gus n'ont jamais bénéficié de la présence d'avocats! À la fin du procès, les carottes étaient cuites pour nos jeunes apprentis-cambrioleurs, qui ont écopé, sur le siège, d'une peine d'emprisonnement, de trois ans fermes! Un exemple pour les futurs cambrioleurs!