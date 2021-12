La grève des avocats serait à l'origine du report. Déjà reporté le 16 juin 2021, le procès s'étale en longueur. Cinq longues et inoubliables années après le scandale du premier procès, dit «Sonatrach», tenu normalement, suivant l'arrêt de renvoi, élaboré lui, dans des conditions affreuses pour les accusés et leurs familles, ce jeudi, nous étions prêts pour une couverture enfin programmée, de ce procès qui semble bien loin du souci des accusés du dossier, car la majorité considère inutile de tenir un procès déjà cousu main en 2016! Le président du tribunal criminel d'Alger de l'époque, Med Regad, est, aujourd'hui, à l'abri et loin des tracas d'Alger, en cure de jouvence dans la ville des Roses, faisant le bonheur des justiciables de toute la cour de Blida!

Les inculpés du procès «Sonatrach» étaient, depuis la date du report pour la prochaine session, sur le qui-vive! Les condamnés de la première semaine de février 2016, l'ex-P-DG de Sonatrach, Med Méziane et ses deux enfants, Rida et Bachir, son vice-président, Belgacem Boumédiene, Djaâfar El Ismail, El Hachemi Maghraoui, Yazid Meghaoui et Nouria Meliani, pensent ne plus être l'objet d'une faute, ou erreur judiciaire.

Les acquittés, eux, espèrent le même verdict; ce sont les excellents cadres de valeur internationale, de Sonatrach, tels que l'élégant et discret Med Chaouki Rahal, Abdelaziz dit «Azzazi» Abdelouahed, Mostefa Chikhi, Mostefa Hassani, Med Senhadji et Mouloud Ait El Hocine.

Le procès, s'il se tenait, verra, dans la foulée des débats, l'examen des contrats, d'une valeur de 1 100 milliards.

L'autre contrat est lié au projet de réfection de l'immeuble de Sonatrach, situé au boulevard «Ahmed Ghermoul», d'un montant de 64 millions d'euros, attribué à l`entreprise deutshlandaise «Imtech».

La plupart des intéressés par les débats, savent, via leurs conseils, que le procès aura lieu avec l'arrêt de renvoi de 2016.

Les juges et jurés vont devoir faire avec! C'est la loi, et personne n'y pourra rien, sauf si un élément nouveau venait jouer au trouble - fête, côté-ministère public, alors là, ce serait une autre paire de manches. C'est pourquoi, certains avocats prédisent un court procès-marathon, puisque le principal accusé, le fameux- accusé ainsi que des membres de sa famille, le fuyard Chakib Khelil,

l'ex-P-DG de Sonatrach, puis ministre de l'Energie, qui s'est volatilisé depuis un bon bout de temps, depuis exactement 4 ans, depuis qu'on lui aurait soufflé qu' un cadre convoqué par la justice, n'avait aucune chance de voir la lumière du jour! Il ne sera pas là en vue de rendre des comptes et devoir affronter ses accusateurs, le procureur général de l'audience, en premier. Pour le reste des accusés, l'arrêt de février 2016, est plein de déclarations arrachées et d'autres inventées par qui vous savez...

Une chose est certaine pour la majorité des conseils constitués, qui se préparent le plus sérieusement, le procès sera sans aucun doute, régulier, avec des juges relativement, jeunes, mais sans intérêt aucun, surtout que la majorité des accusés, a déjà purgé sa peine. « À quoi bon refaire un procès? Les juges ont autre chose à voir de près, que de poursuivre un rat mort!» S'insurge un cadre de l'entreprise pétrolière! Abordés jeudi matin, vers les 9 heures, les quelques accusés encore dans le pays, avaient une tête à ne pas faire de l'humour. «Vous vous rendez compte le désespoir que nous fait vivre cette affaire qui dure et, par ricochet, nous agace au plus haut point! Elle nous agace au point où j'ai pensé à un moment donné, écrire au ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour lui demander de barrer ce procès des annales de la justice! Mais mon avocat me l'a déconseillé, car ne pas répondre à la justice du pays est un acte déstabilisant, pour tout le monde!», hurle presque un accusé de 60 ans qui paraît en avoir 20 de plus.

Une chose est certaine: à la prochaine session criminelle, ce sera probablement, un autre renvoi, car selon un juriste, le dossier a été vidé de son essence, si l'on prenait en compte l'absence de Chakib Khelil, qui ne

présente aucun intérêt,+ 6 ans après! Le pays a d'autres chats à fouetter À moins que...