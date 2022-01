Allez savoir pourquoi on est allé arrêter Kamel I. un employé modèle d'une poste se trouvant à plus de 25 km de l'établissement où le méfait a eu lieu! Tournez et retournez l'équation, vous ne trouverez rien qui puisse faire réveiller les endormis de l'époque, qui n' avaient d'yeux que pour le pouvoir! Imaginez qu'un fonctionnaire des postes exerce à l'ex- Grande- Poste, est convoqué à la brigade économique de la sûreté de wilaya d'Alger, en plein boulevard « Colonel Amirouche», et pas seul, puisque plus de 45 employés furent eux aussi, convoqués, entendus, et malmenés, alors que l'histoire donnera que deux dé tourneurs de fonds, seulement seront démasqués et condamnés à une peine d'emprisonnement ferme de 10 ans et à une amende d' un million de dinars, sans avoir au préalable, remboursé le moindre dinar!

Lors du procès, tenu en 2006 par le tribunal criminel d'Alger, aucun responsable d' Algérie poste, n'a daigné se présenter en qualité de partie civile, du fait que plus de 13 milliards de centimes s' étaient volatilisés. L'argent public a été détourné, les voleurs ont payé leur dette, envers la société, mais le fric, oualou! Nul n'a réclamé la restitution de l'argent détourné. C'est dire toute l'amertume des citoyens qui vivent avec les soubresauts de la société! Par contre, devant la section sociale du tribunal de Dar El Beïda (cour d'Alger), Algérie poste a nié être en possession du dossier administratif de Kamel I. auparavant acquitté et qui n'a demandé que la réintégration, et le dédommagement, des douleurs subies durant le tiers de sa vie! On lui signifia alors, la non- présence dans les effectifs d'Algérie poste, mais un mois seulement, on lui délivra un certificat de travail, et qu'il a bel et bien fait partie des effectifs des postes! Cela prouvait au moins l'absence de «sérieux» de l'administration des postes! Ce fait fit que le tribunal rejeta la plainte, pour vice de forme! Après la parution d'articles de presse, attirant l'attention des pouvoirs publics, il a été demandé à Kamel I. d'accepter «à titre humanitaire», en 2021, le pardon de l'administration, contre la réintégration, avec un grade inférieur et mutation, sans pour autant évoquer de possibles dédommagements! Comment une administration peut parler de «titre humanitaire » à un fonctionnaire ayant eu l'acquittement par- devant le tribunal criminel d'Alger? Absurde! Inouï! Impensable! Quelle est donc cette nouvelle République, ou cette Algérie nouvelle, qui continue à gérer une situation périmée, un état de fait dépassé, des réponses à vous faire dégoûter des pourtant solides promesses du président de la République! Le 12 décembre 2002, il a eu droit à l'Interdiction de sortie du territoire national, tout comme la majorité des suspects, d'alors! L'Istn sautera en août 2020, sur intervention personnelle de Belgacem Zeghmati, ministre de la Justice, garde des Sceaux ! Le comble, c'est que le fonctionnaire des postes, n'a jamais été mis en demeure, ni averti de quoi que ce soit, ni encore moins suspendu de ses fonctions, ou encore plus grave, n'a jamais comparu par -devant le conseil de discipline! Ce sexagénaire est à sauver avant d'atteindre ses 60 ans! Le pauvre Kamel I. allait recevoir un sérieux coup de pilon sur le crâne, lorsque le DRH d'Algérie poste, lui déclarera que le «geste » de l'administration, l'est, seulement à titre «humanitaire»!!! Il avait la nette impression de faire de la «mendicité»!

Il ne doit, en aucun cas, payer l'incompétence de sa hiérarchie, une hiérarchie pas toujours stable, qui ne connaît pas la stabilité, et chaque ministre, qui s'en va, ne laisse derrière lui, aucun bilan! Surtout si ce ministre est poursuivi, malmené, jugé, condamné, interjetant appel! Pis encore, les responsables d'Algérie poste, n'ont jamais pensé une seule minute que Kamel I. pouvait mener son combat pour la justice, durant bientôt 20 longues et pénibles années! En septembre 2002, l'enquête avait commencé à patauger! Ses deux avocats ont aujourd'hui disparu. Le bâtonnier Mohand Arezki Ablaoui, est mort, avec l'amertume de laisser son client, se débattre dans les tréfonds de la criminelle. Me Med Hassan Baghdadi, l'a reçu et rassuré sur la continuité de l'oeuvre de feu Me Mehdi Zitouni, disparu au cours des dernières inondations du mois d'octobre 2021.

La lutte est longue, certes, mais l'issue est certaine. Kamel I. sera réhabilité, quoi qu'il arrive! Justice sera rendue! Pour le moment, avec ces arrêts et grèves, le pauvre justiciable, ne cesse de taper aux portes du barreau d'Alger, et il a trouvé en la personne de Me Med-Hassan Baghdadi, qui a fait preuve d'une réelle disponibilité. Prenant son cas avec beaucoup de détermination, Me Baghdadi s'applique à revoir de fond en comble l'affaire!