L'immunothérapie sera pratiquée à partir de 2023 à l'EHU «1er Novembre» d'Oran dans le traitement de certains cancers, a-t-on appris, lundi, de la cheffe de service de l'oncologie médicale de cet établissement, professeur Breksi Reguig Faïza. L'immunothérapie figure parmi les protocoles de traitement des cancers les plus répandus en Algérie, récemment élaborés par le ministère de la Santé, a indiqué cette spécialiste, en marge d'une rencontre sur le cancer gastrique, organisée par l'EHU d'Oran en collaboration avec la Faculté de médecine. Des protocoles pour le traitement des cancers les plus répandus en Algérie, à savoir les cancers du sein, des poumons, colorectal, de l'estomac et de la prostate, ont été récemment élaborés puis validés, fin juin dernier, a rappelé le professeur Breksi, ajoutant que les mélanomes (cancer de la peau), le cancer du poumon et le cancer colorectal sont les cas concernés par l'immunothérapie.