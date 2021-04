C'est sans aucun doute le joueur qui agitera le plus le mercato cet été. Erling Haaland attise les convoitises de toutes les grosses écuries européennes. Du Barça au Real Madrid en passant par Manchester City, le géant norvégien ne manque pas de prétendants. Mais le Borussia Dortmund est déterminé à conserver son joueur encore quelque temps. Interrogé au micro de l'émission Sportschau de la chaîne de télévision allemande ARD sur un possible départ de l'attaquant de 20 ans qui a inscrit 33 buts en 34 matchs cette saison, Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund affirme vouloir débuter la saison prochaine avec lui. «Je suis heureux de m'en tenir à la base contractuelle et à la manière dont les discussions directes se sont déroulées la semaine dernière. Nous avons le projet très clair d'aborder la nouvelle saison avec Haaland.»