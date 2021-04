Fin du suspense dans la maison du CR Belouizdad. Le nouvel entraîneur est le Serbe Zoran Manojlovic, qui va s'engager jusqu'à la fin de la saison en cours. Le technicien de 59 ans a trouvé un accord avec le directeur sportif et manager général du Chabab, Hocine Yahi, sur un contrat renouvelable s'il (Zoran) parvient à atteindre les objectifs assignés, qui seront de préserver le titre de champion d'Algérie et atteindre le dernier carré de la Champions League africaine. Le successeur de Dumas à la tête de la barre technique du Chabab dispose d'une bonne expérience en Afrique, comme souhaité par les Belouizdadis, lui qui a déjà drivé par le passé, le WA Casablanca et le Maghreb Tétouan et, dernièrement, les Soudanais d'Al Hillal. Et il faut dire que le choix n'était pas facile à faire pour Yahi, qui avait carte blanche dans ce dossier. Plusieurs propositions lui ont été faites par des managers, entre autres, des techniciens algériens, tunisiens et français. Le responsable belouizdadi a pris le temps qu'il faut afin de bien étudier tous les dossiers et, au final, faire son choix. Et le choix s'est porté, donc, sur Manojlovic, qui aura, faut-il le dire, du pain sur la planche. Concernant son staff technique, nous apprenons que Karim Bakhti restera en tant qu'entraîneur adjoint, alors que Khaled Dékimèche est maintenu, lui aussi, au poste d'entraîneur des gardiens de buts. Le seul changement qui pourrait intervenir est celui du préparateur physique, avec l'éventuel départ du Français Guillaume Tora et son remplacement par Kamel Boudjenane, lequel vient de démissionner du MC Alger. Il va falloir, dès à présent, trouver la solution qui va permettre à Manojlovic de rentrer en Algérie, avec la fermeture des frontières. Mais du côté des dirigeants, on affirme que ce point va être réglé dans les heures à venir, après avoir reçu les garanties nécessaires. En attendant, l'équipe est dirigée par Karim Bakhti, qui était sur le banc, hier, lors du match de la mise à jour du calendrier face au CA Bordj Bou Arréridj. L'ancien capitaine du Chabab devra diriger, aussi, les deux matchs en retard restants face à la JS Saoura et l'USM Alger, programmé au stade du 20-Août d'Alger. Concernant le derby algérois, justement, les dirigeants du Chabab font des pieds et des mains afin de le transférer vers le stade du 5-Juillet ou celui de Mustapha-Tchaker de Blida afin de pouvoir le programmer en nocturne. Deux demandes ont été déposées, dans ce sens, et les Rouge et Blanc attendent toujours une réponse afin d'être fixé dans les meilleurs délais.