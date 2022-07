Si son histoire avec le PSG venait à se terminer, cet été, Georginio Wijnaldum figurerait sans doute dans les plus gros flops du club de la capitale depuis l'arrivée des Qataris en 2011. Débarqué de Liverpool à l'été 2021 avec un statut de milieu de terrain de tout premier plan, l'ancien capitaine de la sélection néerlandaise est méconnaissable depuis. Un an plus tard, son nom est même présent sur la liste des joueurs dont le PSG souhaite se séparer, au même titre que les Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer ou encore Ander Herrera pour ne citer qu'eux. Il faut dire qu'à Paris, Georginio Wijnaldum n'est pas gratuit, loin de là. Dans la capitale, l'ancien du PSV perçoit un peu plus de 700 000 euros mensuels. Hier, le média italien Relevo annonce que le board parisien a même proposé son numéro 18 à plusieurs clubs en prêt, afin de se délester de la moitié de son salaire. Parmi ces écuries, l'AS Roma de José Mourinho. À la recherche d'un milieu de terrain de son profil, la formation transalpine pourrait être intéressée par l'idée de relancer le Batave en cas d'échec sur le dossier Davide Frattesi. Affaire à suivre.