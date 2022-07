Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Sud-Africain, Patrice Motsepe, a pris connaissance du milieu du football algérien, hier, lorsqu'il a rencontré, entre autres, le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Abdelouahab Djahid Zefizef et les membres de son bureau fédéral. Le président Motsepe n'a pas rallié directement Alger à partir de Johannesburg, mais il a, auparavant, visité Djouba au Soudan du Sud, Kampala en Ouganda et Victoria aux Seychelles. Puis, hier, c'était au tour de l'Algérie.

Ainsi, cette visite du président de la CAF en Algérie rentre dans le cadre d'une longue tournée sur le continent qui a débuté en réalité au début du mois de mai 2021, soit, deux mois seulement après son élection à la tête de la CAF, en commençant par la Côte d'Ivoire, avant de visiter la Sierra Leone et le pays présidé par l'ex-international George Weah, à savoir le Liberia. D'aucuns savent que l'un des très grands projets que voudrait réaliser le patron de la CAF, est de lancer la Super League africaine, qui, en réalité, n'est que le prolongement de la Super League européenne qu'a voulu lancer la FIFA. Mais l'Europe a bel et bien refusé un tel projet initié par, entre autres, la FIFA de Gianni Infantino qui n'a cure du développement du football à côté des retombées financières qu'elle en tire. Et c'est ce que Motsepe veut faire en Afrique. Il est important d'expliquer qu'une telle Super Ligue voudrait simplement dire qu'il faut choisir une vingtaine de clubs riches et donc triés sur le volet, non pas sur la base de leurs résultats techniques dans des compétitions.

Exit les résultats, les classements, l'accession, la relégation etc. Tout ce qui importe dans ce projet c'est d'amasser de l'argent et en profiter. Quant au développement du football dans le sens propre du terme, il faut revenir un autre jour. Et comme ce projet était mort-né en Europe, Motsepe voulait le tenter en Afrique. Il veut organiser la Super Ligue africaine en août 2023. Ce qui explique pourquoi il poursuit sa quête des Fédérations pour réunir le plus grand nombre possible avant le prochain congrès pour avoir le plus de voix parmi les 54 fédérations du continent. D'ailleurs, le président de la CAF a reflété l'argent à ceux qui veulent l'entendre pour faire passer ce projet. N'a-t-il pas déclaré que «La compétition est dotée de 100 millions de dollars (96 millions d'euros).

Une partie importante de cette somme sera réinvestie dans le football africain.

La CAF donne 1 million de dollars à chaque fédération»? Ceci dit, la visite du président de la CAF coïncide avec l'élection récente du président de la FAF, Djahid Zefizef et les membres de son bureau fédéral. La Fédération algérienne de la discipline a d'ailleurs annoncé dans un communiqué sur son site, la visite du président de la CAF. Elle a même cité les identités de ses accompagnateurs: «Le président de le CAF, Patrice Motsepe sera accompagné par son secrétaire général, Veron Mosengo-Omba, le vice-président de cette instance, Seidou Mbombo Nchouwa Njoya, et le président de l'Union nord-africaine de football (UNAF) et membre de Comité exécutif de le CAF, ainsi que des présidents de la zone Ouest B. Richissime homme politique et homme d'affaires, le président de la CAF prône l'épanouissement du football africain en favorisant les relations étroites entre les gouvernements, le monde les affaires et les responsables des instances fédérales du continent. Ainsi, les audiences avec les officiels algériens et un programme des visites dans quelques infrastructures au niveau de la capitale algérienne dont le stade de Baraki en phase finale de construction ont été retenus.

Et bien évidemment, le point le plus important qui est à l'origine de cette visite, c'est l'état d'avancement des travaux et des préparatifs pour le prochain championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN) prévu dans notre pays en 2023 ainsi que la coupe d'Afrique des nations des U17, prévue également dans notre pays. S