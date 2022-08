Le MC Oran est-il dans l'impasse en raison de l'interdiction de recrutement dont il fait l'objet vu les colossales dettes pour lesquelles il est redevable? Rien n'indique le contraire tant que la direction du club continue à vaciller dans ses démarches ne trouvant rien de mieux à faire que de reconduire les éléments ayant composé l'ossature de l'année écoulée, notamment des joueurs dont le contrat est arrivé à terme avec l'expiration du championnat écoulé. Donné pour être partant, le milieu de terrain, Abdelhafid Benamara, a fini par céder par les offres et les garanties lui ayant été proposées par la direction du club. En effet, ledit joueur, libérable, a prolongé sa liaison avec le club en ratifiant son contrat. Il aura fallu l'intervention de certains cadres ayant misé sur leur sens de persuasion pour convaincre le joueur à renouveler son contrat avec la maison des Hamraoua. Ce n'est pas tout. Ces mêmes cadres, obnubilés par le sauvetage du club de la dégénérescence, misent gros sur leurs aptitudes quant à convaincre le reste des joueurs à rempiler avec le MC Oran. Ils mettent dans leur viseur le buteur de l'équipe, Yacine Guenina et le défenseur axial, Mohamed Naâmani. Des sources proches du club font état «des contacts très avancés avec ces deux joueurs», en attendant de «conclure». Plus que déterminés, les chargés de cette lourde mission comptent frapper fort pour réussir leur coup et reconduire des anciens joueurs. Pour peu que le Mouloudia d'Oran soit prêt le jour J, le début de championnat. D'ailleurs, il s'agit de la finalité principale visée par la direction du club, arrêter, vaille que vaille, la composante de l'équipe devant représenter les Rouge et Blanc lors du championnat de la saison 2022-2023. Ce n'est vraisemblablement pas un fait du hasard si la direction du club a avalisé cette politique. Le club se retrouve tout simplement dans une situation ne lui permettant aucunement une marge de manoeuvre, aussi petite soit-elle. Pour cause, son ardoise n'est pas reluisante. Du coup, le MC Oran fait l'objet de cette restriction imposée par la force de la réglementation, l'interdiction de recrutement. Si ces chargés de mission poursuivent leurs démarches, la situation est toute autre sur le terrain. Il s'agit essentiellement du retard accusé dans la préparation physique. Il s'agit là d'une autre problématique posée avec acuité par l'entraîneur de l'équipe de réserve, Aïssa Kinane. Ce dernier ne cesse de lancer des signaux de détresse. Faisant part de son inquiétude, il n'omet pas de souligner «la faiblesse» de la préparation physique des joueurs qu'il guide dans les préparatifs. Pour Kinane, la préparation physique de ses joueurs est d'autant plus importante qu'il est, selon lui, «urgent» de recruter l'homme devant assumer cette tâche. La direction du staff technique est toujours amputée de son mentor, le coach Amrani. Son retour est, contre toute attente, compromis. Les contours de la séparation entre les deux parties, le MC Oran et Amrani, commencent à se profiler à l'horizon. La confusion est d'autant plus totale qu'aucune piste n'est, jusque-là, avancée sur la préparation accélérée dans le cadre du stage bloqué, question de jauger les aptitudes de chacun des joueurs.