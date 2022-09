Les services de la wilaya d'Oran, ont annoncé que la vente des billets des deux matchs amicaux de la sélection algérienne de football contre la Guinée et le Nigeria, les 23 et 27 septembre en cours à Oran, aura lieu via une plate-forme électronique. Pour les amoureux des Verts, il y a lieu de préciser que les prix des billets varient entre 800 et 2 000 DA, précise la même source sur la page Facebook officielle de la wilaya. Mais, il y a lieu de faire remarquer que les responsables concernés par cette opération de vente des billets n'ont pas indiqué la date du lancement de celle-ci.

De plus, les mêmes responsables n'ont pas également précisé le nombre de billets qui seront mis en vente pour chacune des deux rencontres. Pendant ce temps, l'Équipe nationale algérienne rejoindra ce mardi la ville d'Oran pour entamer son stage qui était en réalité, initialement prévu au Centre technique de Sidi Moussa (Alger).

Et c'est le sectionneur national qui a changé la domiciliation de ce stage en annonçant, lors de sa conférence de presse de dimanche dernier qu'il a préféré avancer la date du déplacement à Oran en raison du mauvais état des pelouses du Centre technique de Sidi Moussa, lieu de regroupement habituel des Verts. Et là, il faut bien reconnaître, que le stade du nouveau Complexe sportif d'Oran, dispose d'une capacité d'accueil de 40 000 places.

Il est doté d'une pelouse naturelle, tout comme le terrain du stade annexe du même complexe qui abritera les séances d'entraînement de l'Équipe nationale ainsi que de ses hôtes. Sur un autre volet, le staff technique de la sélection nationale a convoqué le gardien du Mouloudia d'Alger, Farid Chaâl, en remplacement d'Anthony Mandrea (SM Caen, France) qui s'est blessé la veille du stage des Verts.

La convocation s'est faite en concertation avec le staff de la sélection nationale A' qui entame également son regroupement dans le cadre de la préparation de cette équipe pour le CHAN TotalEnergie - Algérie 2022. il est utile de rappeler qu'en plus de ces deux rencontres de préparation de la sélection A, drivé par Djamel Belmadi, cette superbe infrastructure sportive de la ville d'Oran abritera également le 29 septembre en cours un troisième match qui concerne la sélection des joueurs locaux face au Soudan. À rappeler aussi que la première rencontre est d'application et sera effectuée à huis clos contre le Nigeria, le 23 septembre 2022 au stade chahid Hamlaoui de Constantine et ce, à partir de 17h30. Quant à la seconde, elle sera jouée contre le Soudan, le 29 au stade Miloud Hadefi d'Oran, à partir de 20h00.

Enfin, à noter que ce match des joueurs locaux algériens contre les joueurs «A» du Soudan, rentre dans le cadre des préparatifs de la bande de l'entraîneur national, Madjid Bougherra, en vue du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN) TotalEnergie 2022 qu'accueillera notre pays du 13 janvier au 4 février 2023.