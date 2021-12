La sélection algérienne de football des A', drivée par Madjid Bougherra affrontera, ce samedi, le Liban au stade Al-Janoub (14h), pour le compte de la 2e journée du groupe «D» de la Coupe arabe FIFA-2021 qui se déroule actuellement au Qatar. L'autre match du même groupe entre le Soudan et l'Egypte, est prévu, ce même jour, au stade Ras Abu Aboud (17h). La sélection algérienne A', qui reste sur une large victoire, mercredi dernier, face à son homologue soudanaise (4-0), en match disputé au stade Ahmed Ben Ali à Doha, cherchera un second succès d'affilée, avant d'affronter l'Egypte, grand rival, pour clore cette phase de poules. Les joueurs de Bougherra ont entamé cette compétition, en frappant fort, face aux modestes Soudanais (4-0). Les buts ont été marqués par Baghdad Bounedjah, auteur d'un doublé, Djamel Benlamri et Hilal Soudani. Encore faut-il rappeler que le portier des Verts, Raïs M'bolhi s'est illustré de fort belle manière, lors de ce match, en arrêtant un penalty tiré par Mohamed Abderrahmane. A la suite de cette victoire et avant cette 2e journée du groupe «D» prévue, ce samedi, l'Algérie partage la 1ère place avec l'Egypte, vainqueur du Liban (1-0). A noter que les deux 1ers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finales, prévus les 10 et 11 décembre. Ce qui veut dire qu'une seconde victoire consécutive ouvrirait largement la voie pour les joueurs du coach Bougherra, vers les quarts de finale de cette compétition régionale, reconnue par la FIFA. Et là, il est très important de noter, que l'objectif de la sélection algérienne dans ces joutes arabes, est simplement d'arracher ce trophée. Et dans cet ordre d'idées, le sélectionneur des Verts, Madjid Bougherra a déclaré: «Nous attendions cette Coupe arabe depuis un certain temps. J'ai pu retrouver mes joueurs en stage, d'abord à Dubai. Nous sommes ensemble depuis le 27 novembre et je les ai sentis très concernés et très motivés par cette compétition. (...). Nous avons une rivalité entre équipes arabes et nous voulons hisser très haut notre drapeau. Pour toutes ces raisons, je suis très confiant», a-t-il dit. Et afin de mettre tous les atouts de son côté pour réussir ce pari, le sélectionneur national a décidé d'incorporer de nombreux éléments de l'équipe première, à l'image de M'Bolhi, Benlamri, Tahrat, Belaïli et Bounedjah. «Il était prévu de longue date que nous allions incorporer des éléments de l'équipe première à ma sélection pour la Coupe arabe», a indiqué Bougherra avant d'ajouter: «Tous les joueurs sont très motivés. Avoir de l'expérience et du vécu, tout ça ne peut être qu'un plus pour nous, notamment pour certains jeunes de mon groupe qui n'ont jamais disputé de compétition internationale. Le volet psychologique de la compétition est facilité par leur expérience, la série de 34 matchs sans défaite, la CAN-2019 remportée.

Je n'ai vraiment pas besoin de les motiver.» Ce samedi donc, les joueurs de Bougherra sont décidés à gagner ce 2e match pour assurer une qualification aux quarts de finale et ainsi poursuivre leur parcours avec sérénité et surtout sans pression aucune, avant le dernier match de ce groupe «D», face à l'Egypte, mardi 7 décembre, considérée d'ailleurs, comme le concurrent direct pour la qualification en quarts de finale de cette 10e édition, sous sa nouvelle appellation.