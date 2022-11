L'entraîneur de la sélection algérienne (messieurs/dames) d'aviron, Riad Garidi a qualifié de «très positive» la participation nationale aux derniers championnats d'Afrique et arabes de beach-rowing, clôturés dimanche dans la station balnéaire de Hammamet (Tunisie), avec un ratio global de 16 médailles, dont une or et neuf argent. «La Tunisie est vice-Championne du monde en titre en beach-rowing. Elle a glané quatre médailles aux derniers Mondiaux (2 or, 1 argent et 1 bronze). Elle a outrageusement dominé les championnats d'Afrique et arabes 2022, qui de surcroît se sont déroulés chez elle. Donc, le fait d'avoir pris la deuxième place, juste derrière elle dans les différentes finales, constitue un rendement très positif», a expliqué le sélectionneur national au site de la fédération. Non sans quelques regrets, car selon Garidi «la sélection nationale aurait quand même pu mieux faire», surtout que ses athlètes avaient réussi les meilleurs chronos pendant les séries et les différentes phases de qualification. «Malheureusement, en finale, l'expérience des Tunisiens a fait la différence, surtout que de notre côté, il y a eu un certain excès de précipitation. À ce niveau, ce genre d'erreur se paie cash» a-t-il poursuivi. Les championnats d'Afrique de beach-rowing se sont déroulés les 27-28 octobre, à Hammamet, et la sélection algérienne y avait glané sept médailles (1 argent et 6 bronze), terminant ainsi à la troisième place au classement général, devancée par la Tunisie, 1ère, avec un total de 10 médailles (9 or et 1 argent), et l'Égypte (2e) avec 1 or, 7 argent et 2 en bronze. Les championnats arabes se sont déroulés dans la foulée, du 29 au 30 octobre et là encore, la Tunisie a fait fort, en dominant outrageusement la compétition, alors que l'Algérie s'est contentée de neuf médailles: une or et huit argent. La sélection algérienne a participé à ces deux compétitions avec un total de neuf athlètes, sous la conduite du coach Riad Garidi. Il s'agit d'Aymen Fateh, Aymen Mustapha, Chems-Eddine Boudjemaâ et Chérif Boukhous chez les messieurs, ainsi que Racha Menseri, Chaïma Berrouane, Sebbouh Amira, Boukhous Sabria et Lilia Meguedad chez les dames.